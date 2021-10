Olaj napovedal 'ničelno toleranco' do žaljenja policistov na ulicah

Medtem so s Policije sporočili, da intenzivno preiskujejo okoliščine več tovrstnih kaznivih dejan. Direktor še okrepil ekipo, ki se ukvarja s prepoznavo napadalcev na policiste. "Pri zagotavljanju varnosti na neprijavljenih shodih so policisti pogosto tarča fizičnih napadov nasilnežev. Številne slike in tudi posnetke napadov je moč najti tudi na družbenih omrežjih." Kot kaže ta ekipa odslej spremlja in reagira tudi na verbalne napade.

Predsednik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS) Matjaž Nemec pa je za petek ob 14. uri sklical 34. nujno sejo Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Kot je zapisal, Slovenijo "pretresajo nasilni protesti" ter, da obstajajo resni sumi, da se "nasilje in prekomerna uporaba sile ne dogajajo naključno". Nemec je napovedal, da bo med nadzorom poskušali ugotoviti, ali so Žan Mahnič, Franc Kangler, Anton Olaj ter notranji minister Aleš Hojs zlorabili zakonska pooblastila. Na dnevnem redu bo samo ena točka, in sicer imenovanje pooblaščene skupine za izvedbo nadzora na Generalni policijski upravi.

Kot je poročal portal Necenzurirano, sta med protesti minuli torek, ko je policija proti protestnikom uporabila solzivec, vodni top, konjenico in druga prisilna sredstva, prostore OKC obiskala minister Hojs ter Janšev sekretar za nacionalno varnost Mahnič. Kaj natančno sta tam počela sicer ni znano. Hojs naj bi policistom prišel "izreči pohvalo za opravljeno delo". Portal poroča, da naj bi prostore zapustila šele okrog 18. ure, ko je že postalo jasno, da dogajanje v Ljubljani ponovno uhaja izpod nadzora.