Olaj odredil nadzor nad delom Policije glede varovanja DZ

Kot je izpostavil, so po ustavi v Sloveniji vsi enaki pred zakonom in so vsem zagotovljene enake pravice, tudi pravica do varnosti in osebnega dostojanstva. "Kako potem lahko pride do serijskih napadov," se je vprašal Grims in izpostavil, da so se v zadnjem času razširili na poslance vseh političnih skupin. Ob tem je bil kritičen, ker še noben napad na poslanca ni doživel sodnega epiloga, v preteklosti pa da Policija ob napadih na poslance sploh ni posredovala.

Na večerni nujni seji odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo so na predlog predsednika odbora Branka Grimsa (SDS) razpravljali o nedopustnosti dvojnih meril Policije ter opustitvi dolžnostnih ravnanj. Grims je nanizal različne negativne izkušnje, ko je bil sam deležen takih in drugačnih napadov ter po njegovem mnenju nezadostnega odziva Policije.

Državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Božo Predalič je zagotovil, da bo ministrstvo preverilo, ali obstajajo dovolj močne pravne podlage za bolj odločno ukrepanje proti napadom na poslance, in da bodo po potrebi predlagali tudi ustrezne popravke zakonodaje. Kot je še dejal Predalič, ukrepanje pričakujejo tudi od pravosodnega ministrstva, tožilstva in sodnikov, da "krivce za pritiske na poslance in grožnje komur koli ostro sankcionirajo". "Ministrstvo bo storilo vse, da se to v kali zatre," je dejal.

Generalni direktor Policije Olaj pa je v zvezi z zadnjimi napadi na poslance odredil strokovni nadzor nad delom policijske enote, zadolžene za varovanje državnega zbora. Izsledki bodo po njegovih besedah znani danes. V teku je tudi sprememba koncepta varovanja okolice DZ, ki vključuje tudi prost dostop poslancev do bližnjega parkirišča, je še pojasnil. Olaj je glede napadov na več poslancev v minulem tednu dejal, da njihova številčnost nakazuje, da ni šlo le za posamezne izraze nezadovoljstva nad poslanci in poskus vplivanja nanje. Glede na intenziteto napadov je primer prevzela kriminalistična policija.

Poslanec iz vrst SD Predrag Baković je opozoril, da se skladno s slovensko zakonodajo grožnje preganjajo na predlog oškodovanca. Pri kaznivih dejanjih razžalitve pa mora poslanec ali minister, če se počuti oškodovanega, sam vložiti tožbo. "Taka je zakonodaja," je izpostavil poslanec.

Anja Bah Žibert (SDS) je ocenila, da "je temu, kar se danes dogaja v družbi, botrovalo naše obnašanje v DZ. Imamo posameznike, ki so z nasilnim izrazoslovjem in pozivanjem, da je treba posameznike odstraniti, pripeljali do tega, da se je marsikaj preselilo na ulico. In ulica je spregovorila". Kot je dejala, si ne moremo privoščiti kaosa, in uradni organi morajo reagirati.

Da je DZ objekt posebnega pomena in bi moral biti bolje varovan, je ocenil Dušan Verbič (SMC). Da so potrebne spremembe, je prepričan tudi poslanec SMC. Kot največji problem je označil sprožanje civilne tožbe zaradi verbalnih napadov ali poškodovanj premičnega in nepremičnega premoženja, sploh ko storilec ni znan.

Odbor je ob koncu razprave brez glasu proti sprejel tri sklepe, in sicer, da opozarjajo, da je vsaka uporaba dvojnih meril pri delu Policije nedopustna, da odbor pričakuje, da bo Policija zagotovila nemoteno delo poslancev in drugih zaposlenih v DZ ter njihov nemoten dostop od DZ do parkirišča, pa tudi sklep, da pričakujejo, da bo Policija vsem poslancem in zaposlenim v DZ zagotovila brezpogojno spoštovanje osebnega dostojanstva in varnosti.