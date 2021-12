Olaj prizadet zaradi Gantarjevega zapisa, podal ovadbo proti Twitter profilu

9. oktobra je Pavel Gantar na družbenem omrežju objavil zapis, v katerem je kritiziral policijo zaradi dogodkov na demonstracijah 5. oktobra v Ljubljani. Nekdanji poslanec se je odzval na zapis uporabnice, ki je izrazila nezadovoljstvo zaradi domnevnega padca kakovosti življenja v središču Ljubljane, za kar naj bi bili krivi protesti. Gantar je na to s svojega profila odgovoril: "Res je! Po mestu krožijo organizirane tolpe državljanov, ki na nič hudega sluteče ljudi mečejo solzivec in jih polivajo z vodo!"

Generalni direktor Policije Anton Olaj je Gantarjev zapis opazil naslednji dan. Vsebina mu je povzročila "občutek prizadetosti". Prepričan je namreč, da gre za objektivno žaljiv zapis, "ne glede na to, kdo ga je zapisal in na koga se nanaša". Olaj tudi navaja, da je avtor zapisa posegel v njegove osebne pravice in se do njega "vedel na žaljiv način, saj je policist z dolgoletnim delovnim stažem na najrazličnejših delovnih mestih v Policiji, tudi v Posebni policijski enoti, in ga v dosedanji karieri ni nihče zaničevalno naslavljal s pripadnikom organizirane tolpe državljanov, ki na nič hudega sluteče ljudi mečejo solzivec in jih polivajo z vodo".

Po prejetem pisnem predlogu Olaja so reagirali policisti. "Pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa PP Dolenjske Toplice je preko javno dostopnih objav na spletu ugotovila, da profil na socialnem omrežju Twitter z oznako @PGantar, na katerem je tudi vaša fotografija, dejansko uporabljate vi," so sporočili Gantarju in dodali, da so na podlagi pisnega predloga Olaja in ter ugotovitev policistov izpolnjeni pogoji za uvedbo postopka o prekršku.