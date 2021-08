Olaj: Policija nikomur ne odreka informacij javnega značaja

"Pomirjujoče sporočam, da Policija nikomur ne odreka informacij javnega značaja. Tudi sindikat bo lahko vpogledal oz. dobil zaprošene podatke. Podpiram prizadevanja obeh policijskih sindikatov glede varovanja kolektivnih interesov delavcev in ju pozivam k konstruktivnosti," je sporočil generalni direktor Policije Anton Olaj Policijskemu sindikatu Slovenije.

Slednji je pretekli petek na Olaja naslovil zahtevo za dostop do gradiv, ki se nanašajo na strokovni nadzor nad delom PU Ljubljana in centra za varovanje in zaščito uprave za policijske specialnosti med 14. in 17. julijem, ki je bil odrejen zaradi dogodkov med 5. in 7. julijem, ko je Policija obravnavala več prijav na škodo nekaterih poslancev državnega zbora.

Prav tako sindikat zahteva dostop do gradiv, ki se nanašajo na strokovni nadzor nad delom PU Ljubljana med 27. junijem in 5. julijem, odrejenim v zvezi z aktivnostmi in varovanjem neprijavljenega javnega shoda na Prešernovem trgu v Ljubljani 25. junija.