Olaj zaradi dogajanja na protestih odredil izvedbo nadzora nad delom Policije

V petek sta ob obeležitvi 30-letnice samostojnosti Republike Slovenije v Ljubljani potekala dva dogodka. Osrednji, ki se je odvil na Trgu Republike, in alternativna proslava, ki je potekala na Prešernovem trgu in kjer se je zbralo okrog 9000 udeležencev. Pri varovanju neprijavljenega shoda so policisti ugotovili 14 kršitev Zakona o javnem redu in miru . 13 od teh oseb so na podlagi 64. člena Zakona o nalogah in pooblastilih Policije pridržali za čas shoda. Gre za pripadnike skupine t. i. rumenih jopičev.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs ob tem dejal, da so rumeni jopiči brez potrebe prišli na Prešernov trg in da bi lahko državni praznik "kulturno proslavljali na Trgu republike". "Ne meči biserov med svinje, pravi Sveto pismo, in lahko bi sledili tej modrosti," je zapisal in s tem razburil predvsem nasprotnike vlade in udeležence protesta. Generalni direktor Policije Anton Olaj pa je po protestu zapisal, da ukrepanje Policije zoper rumene jopiče zahteva jasne odgovore javnosti.

V nedeljo je nato odredil izvedbo nadzora nad delom PU Ljubljana. "Na podlagi sobotnega poročila PU Ljubljana in kasnejše dopolnitve tega poročila ter ogledom video dostopnega materiala z družbenega omrežja je ugotoviti neskladje in različnost interpretacij istega dogodka glede ukrepanja Policije," je zapisal v izjavi za javnost. "Za odgovor na vprašanje, ali je bilo delo opravljeno strokovno in zakonito, je neizogibno treba ugotoviti dejansko stanje, zato sem v nedeljo odredil izvedbo nadzora nad delom PU Ljubljana. Ugotovitve bodo znane v tednu dni."

PSP: Ne razpolagajo z informacijami, da bi policisti delovali nezakonito ali nestrokovno

V zvezi z ukrepanjem policistov posebne policijske enote na petkovem javnem zbiranju na Prešernovem trgu v Policijskem sindikatu Slovenije ne razpolagajo z informacijami, da bi policisti pri varovanju javnega shoda delovali nezakonito ali nestrokovno. Ob tem so poudarili, da policijsko delo ni enostavno in enoznačno ter da poteka v spreminjajočih se okoliščinah in razmerah. "Pri tem morajo policisti ravnati v skladu z organizacijo dela, usmeritvami in navodili stroke, taktiko in metodiko, okoliščinami in oceno dejanskega stanja itd., seveda vse to v obsegu s pooblastili, ki jih imajo."