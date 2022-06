Olaja zamenjal Lindav, Stuška Kadivnik, Urbanijo pa Barbutovski

Vlada je s položaja generalnega direktorja Policije razrešila Antona Olaja in na njegovo mesto kot vršilca dolžnosti imenovala nekdanjega direktorja uprave kriminalistične Policije Boštjana Lindava. Na čelu Sove bo odslej Joško Kadivnik, vladni urad za komuniciranje pa bo vodil Dragan Barbutovski. Vlada je zamenjala tudi svoje predstavnike v svetu NIJZ in NLZOH.

Boštjan Lindav je v Policiji že več kot tri desetletja, pri čemer je večji del njegove kariere povezan s področjem preprečevanja, preiskovanja in odkrivanja kriminalitete. Preden je leta 2018 prevzel mesto prvega kriminalista v državi, je bil tri leta pomočnik direktorja uprave kriminalistične Policije pod okriljem Generalne policijske uprave, pred tem pa se je več desetletij kalil na različnih funkcijah na Policijski upravi Kranj. Od leta 2009 je bil v Kranju vodja sektorja kriminalistične Policije. Lindava je zamenjal v. d. generalnega direktorja Policije Anton Travner aprila 2020. O tem je Lindav na komisiji DZ, ki je preiskovala sum političnega vmešavanja v delo Policije, povedal, da so ga zamenjali po naročilu politike. Kasneje je pristal v delovni skupini za področje migracij, fizično pa so ga premestili v prostore policijske akademije v Tacnu.

Menjava direktorja Policije je bila napovedana poteza nove vlade. Lindav je sicer za zdaj imenovan za vršilca dolžnosti generalnega direktorja, in sicer do imenovanja generalnega direktorja Policije po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev. Vlada je izdala tudi odločbo, s katero so Damjana Žuglja razrešili s položaja direktorja urada za preprečevanje pranja denarja. Aniko Vrabec Božič pa so imenovali za vršilko dolžnosti direktorice, in sicer do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku.

icon-expand Boštjan Lindav je na komisiji DZ, ki je preiskovala sum političnega vmešavanja v delo Policije v času prejšnje vlade, povedal, da so ga zamenjali po naročilu politike. FOTO: Policija

Na čelu Sove Joško Kadivnik Vlada je na ustanovni seji prav tako razrešila direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Janeza Stuška in na njegovo mesto kot vršilca dolžnosti za šest mesecev imenovala dosedanjega vodjo protiobveščevalnega oddelka Sove Joška Kadivnika. Kadivnik je izkušeni obveščevalec, ki se je na Sovi zaposlil leta 1988. Od leta 2001 pa tam zaseda vodstvena in vodilna delovna mesta. Med drugim je bil koordinator za operativne zadeve, nato je bil vodja operative ter vodja sektorja za protiobveščevalno in varnostno dejavnost. Bil je tudi direktor urada za operativne zadeve, na koncu pa namestnik direktorja Sove.

Nekdanji šef Sove Andrej Rupnik je za 24ur.com dejal, da je Kadivnik odlična izbira. Na naše vprašanje, kako to argumentira, je odgovoril: "Ker sem delal z njim. Je predan, strokoven, politično nevtralen. Skratka, ima vse kompetence in znanja, da zasede mesto direktorja."

icon-expand Uroš Urbanija odhaja z Ukoma, zamenjal ga je Dragan Barbutovski. FOTO: Damjan Žibert

Odhaja Urbanija, prihaja Barbutovski Nova vlada Roberta Goloba je na svoji prvi seji razrešila tudi direktorja urada vlade za komuniciranje (Ukom) Uroša Urbanijo in na njegovo mesto za vršilca dolžnosti imenovala Dragana Barbutovskega. Mandat Urbanije so med drugim zaznamovali neplačevanje javne službe STA in analize dela RTVS. Novi vršilec dolžnosti direktorja Ukoma Barbutovski je bil doslej direktor slovenskega British Councila. Urbanija se je medtem na družbenem omrežju Twitter zahvalil prejšnjemu predsedniku vlade Janezu Janši za povabilo k sodelovanju v vladi. Njegovo vodenje vladnega urada za komuniciranje je sicer med drugim zaznamovalo obdobje več kot 300 dni prekinjenega financiranja javne službe Slovenske tiskovne agencije (STA). Ukom pa je v zadnjim mesecih pripravljal tudi za mnoge sporne analize poročanja Radiotelevizije Slovenija (RTVS). Mandat vlade Janeza Janše je sicer v veliki meri minil v znamenju boja z epidemijo covida-19, ene pogostejših kritik pa so bile sicer kritike na račun komuniciranja o protikoronskih ukrepih.