Olajšajte si zdravstvene skrbi s pogovorom z zdravnikom na daljavo

Predstavljajte si, da vi ali kdo od vaših bližnjih nenadoma zboli, vi pa se sprašujete, kako ukrepati. S hitrim nasvetom zdravnika lahko odpravite marsikatero težavo oziroma dobite strokovne napotke, kako naj ravnate. Zdravstveno zavarovanje Zdravnik 360 vam zagotavlja potrebno podporo in vam pomaga premagovati zdravstvene neprijetnosti.

Ena ključnih prednosti zavarovanja Zdravnik 360 je možnost dostopa do zdravnika na daljavo, tudi ob koncih tedna in praznikih. Z njim se lahko pogovorite po telefonu ali videoklicu. Za nasvet lahko vprašate iz udobja svojega doma, ko ste na potovanju ali službeni poti. Poleg tega lahko storitev uporabljate zase ali za svoje mladoletne otroke. Ti, še zlasti mlajši, velikokrat zbolijo, pogosto prav čez vikend, ko so ambulante zaprte, ali pa na počitnicah. Če bi dobili nasvet pediatra, bi marsikateri konec tedna lahko minil mirneje, počitnic pa ne bi bilo treba predčasno končati. Število posvetov na daljavo ni omejeno.