Olajšanje na Celovški, test za živce na Dunajski cesti

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je na novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića predstavila potek prenov nekaterih cest v Ljubljani. Napovedala je nedeljsko odprtje vseh uvozov in izvozov na avtocesto v Šentvidu, ponovno bo prevozna tudi Celovška cesta. Janković je ob tem napovedal tudi odprtje Linhartove ceste do krožišča Žale.

Ministrica Alenka Bratušek je na novinarski konferenci predstavila nekatere večje projekte v Ljubljani. Kot najbolj bolečo in perečo je opisala rekonstrukcijo izvoza z avtoceste v Šentvidu in obnovo Celovške ceste do Vižmarij. "Sem vesela, da lahko potrdim, da bomo v nedeljo promet sprostili. Tako da bodo spet odprti vsi uvozi in izvozi, Celovška cesta bo normalno prevozna," je napovedala. Ob tem je opozorila, da projekt še ni v celoti zaključen, saj morajo še dokončati kolesarske steze in površine za pešce, dela pa naj bi bila zaključena do oktobra.

Kot drugi večji projekt je izpostavila dela na železniškem nadvozu nad Dunajsko cesto. Po njenih besedah gre za velik poseg, saj so se poleg že načrtovanih del odločili rešiti še problem odvodnjavanja. Območje pod nadvozom je namreč v času hudih nalivov redno poplavljeno. Na omenjenem odseku je sicer trenutno v veljavi delna zapora, med 25. in 27. oktobrom pa sledi popolna zapora ceste."Smo uredili tako, da je to v času, ko računamo, da bo promet zmanjšan. Po tem datumu pa bodo stvari zaključene," je dejala ministrica. Ljubljanski župan Zoran Janković je dodal, da bo Dunajska cesta odprta v času tradicionalnega ljubljanskega maratona. "Če zna kdo narediti prenovo cestišča, naj bo to obvoznica, avtocesta ali katera koli druga cesta, brez zapor, naj pove. Prosimo za potrpljenje, na prvem mestu je varnost voznikom in tistih, ki delajo na cesti," je poudaril. Pomemben projekt je tudi gradnja novega potniškega centra oz. železniške postaje v Ljubljani. Po navedbah ministrice dela na gradbišču potekajo s polnim zagonom. Omenila je še podhod pod železnico pri atletskem centru, ki ga bodo gradili v Ljubljani.

