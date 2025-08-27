Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Olajšanje na Celovški, test za živce na Dunajski cesti

Ljubljana, 27. 08. 2025 13.23 | Posodobljeno pred 15 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.S.
Komentarji
3

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je na novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića predstavila potek prenov nekaterih cest v Ljubljani. Napovedala je nedeljsko odprtje vseh uvozov in izvozov na avtocesto v Šentvidu, ponovno bo prevozna tudi Celovška cesta. Janković je ob tem napovedal tudi odprtje Linhartove ceste do krožišča Žale.

Ministrica Alenka Bratušek je na novinarski konferenci predstavila nekatere večje projekte v Ljubljani. Kot najbolj bolečo in perečo je opisala rekonstrukcijo izvoza z avtoceste v Šentvidu in obnovo Celovške ceste do Vižmarij.

"Sem vesela, da lahko potrdim, da bomo v nedeljo promet sprostili. Tako da bodo spet odprti vsi uvozi in izvozi, Celovška cesta bo normalno prevozna," je napovedala. Ob tem je opozorila, da projekt še ni v celoti zaključen, saj morajo še dokončati kolesarske steze in površine za pešce, dela pa naj bi bila zaključena do oktobra. 

Zastoj na cesti Ljubljana - Medvode
Zastoj na cesti Ljubljana - Medvode FOTO: Bobo

Kot drugi večji projekt je izpostavila dela na železniškem nadvozu nad Dunajsko cesto. Po njenih besedah gre za velik poseg, saj so se poleg že načrtovanih del odločili rešiti še problem odvodnjavanja. Območje pod nadvozom je namreč v času hudih nalivov redno poplavljeno. Na omenjenem odseku je sicer trenutno v veljavi delna zapora, med 25. in 27. oktobrom pa sledi popolna zapora ceste."Smo uredili tako, da je to v času, ko računamo, da bo promet zmanjšan. Po tem datumu pa bodo stvari zaključene," je dejala ministrica. 

Ljubljanski župan Zoran Janković je dodal, da bo Dunajska cesta odprta v času tradicionalnega ljubljanskega maratona. "Če zna kdo narediti prenovo cestišča, naj bo to obvoznica, avtocesta ali katera koli druga cesta, brez zapor, naj pove. Prosimo za potrpljenje, na prvem mestu je varnost voznikom in tistih, ki delajo na cesti," je poudaril. 

Pomemben projekt je tudi gradnja novega potniškega centra oz. železniške postaje v Ljubljani. Po navedbah ministrice dela na gradbišču potekajo s polnim zagonom. Omenila je še podhod pod železnico pri atletskem centru, ki ga bodo gradili v Ljubljani. 

Janković je na novinarski konferenci prav tako napovedal, da bodo v nedeljo odprli Linhartovo cesto do krožišča Žale, ki jo prenavljajo že več mesecev. V nadaljevanju bo sledila še rekonstrukcija zahodnega dela rondoja Žale, kar pomeni, da bosta za promet zaprti Pokopališka in Flajšmanova ulica. 

Ljubljanski župan za letošnje leto napoveduje še začetek del na Tbilisijski ulici na Viču. 

ljubljana projekti promet
Naslednji članek

Šibek potresni sunek v bližini Dola pri Ljubljani

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ricola Swiss
27. 08. 2025 13.33
+3
Do poroke benita in konkubine morajo biti ceste urejene, da bomo lahko mahali mladoporočencema.
ODGOVORI
3 0
tornadotex
27. 08. 2025 13.31
+1
In sedaj se bodo šopirili ob cesti..
ODGOVORI
1 0
SDS_je_poden
27. 08. 2025 13.25
+0
Kako bodo pa kleni slovenski podmorničarji ohranjali tradicijo, če bo podvoz na Dunajski suh?
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163