Oliver Tič, znan tudi kot Oli the Walker je prehodil najdaljšo cesto na svetu – hodil je od juga Argentine do Aljaske. Na svoji dolgi poti je prehodil dobrih 25 tisoč kilometrov, uničil 15 tenisk in si na poti pridobil zvesto prijateljico. Oliver bi se moral vrniti domov, a je svoj prihod v Slovenske Konjice še malo odložil. Na popotovanju je namreč posvojil psičko Carlitos, ki jo želi pripeljati v Slovenijo, kar je njegovo pot zaradi birokracije še malo podaljšalo.