Ko odloži olimpijska vesla, poprime za inštrumente v zobozdravstveni ordinaciji

Ko je Nina Kostanjšek izvedela, da bo z ostalo svetovno športno smetano vihtela vesla v Franciji, skorajda ni mogla verjeti. "Bila sem seveda zelo vesela, uresničila sem cilj, za katerega sem zelo trdo delala in vanj veliko vložila." Na koncu je osvojila 18. mesto.

Bivanje v olimpijski vasi je bilo prijetno, spoznala je tudi veliko drugih športov, strne vtise. "Ves čas imaš občutek, da si na enem res posebnem tekmovanju, nobeno drugo tekmovanje ni podobno temu."

Njena sestra Katrin Kostanjšek pravi, da so doma vsi z njo doživljali olimpijske sanje. "Tudi starša sta bila športnika. In to je res poseben občutek."

Ko odloži vesla, pa Nina poprime za inštrumente v zobozdravstveni ordinaciji. "Nisem se zares videla v kakšni medicinski specializaciji, je pa tudi moj dedek zobozdravnik, tako da sem ta poklic nekako poznala in mi je bil blizu."

Služba in treningi zahtevajo precej organizacije, pravi, na obeh področjih je treba sklepati kompromise. "Trening imam vsak dan, to pomeni, da ko imam delovni dan tudi v službi, naredim seveda oboje. Odvisno od izmene, včasih najprej trening, pa potem služba. Če delam zjutraj, pa obratno."

Po tej edinstveni izkušnji pa se bo najverjetneje bolj posvetila poklicu, pove. Sicer pa nad psiho-fizičnim počutjem olimpijcev vedno bdi ekipa zdravnikov in fizioterapevtov. "To ni zdravniški turizem, ampak je res delo. Priprave trajajo več mesecev, imamo natančen urnik, imamo določene ure v ambulanti, na telefonu smo na voljo 24/7," pravi Matjaž Turel, pulmolog v UKC Ljubljana. "Komuniciramo seveda s športniki, trenerji in se prilagajamo njihovim željam, potrebam," pa pojasnjuje dr. Robi Krelc iz UKC Maribor.

Najpogostejše so prebavne težave in respiratorna obolenja, saj prihajajo športniki tudi z delov sveta, kjer je ta hip zima in virusi bolj razsajajo. Opremo in zdravila pošljejo v ambulanto v olimpijsko vas že pred začetkom iger, za vse ostalo poskrbijo organizatorji. "Mi lahko pišemo njihove recepte, lahko damo napotnice za določene preiskave. Od ultrazvoka, laboratorijske preiskave krvi, CT, MR, rentgen, to je praktično vedno na voljo," pravi Turel.

Športniki marsikdaj stisnejo zobe in kljub lažjim poškodbam oziroma boleznim nastopijo. Če je prehudo, pa morajo zdravniki tekmovanje odsvetovati, kar je po besedah Turela najtežje, saj se zavedajo, da na to čakajo vse življenje. Hkrati pa dodaja, da ga ni rezultata, ki bi bil pred zdravjem.