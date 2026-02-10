Olimpijske medalje družine Prevc

Peter Prevc ima štiri olimpijske medalje: zlato na mešani ekipni tekmi na olimpijskih igrah 2022 v Pekingu, srebro s posamične tekme na srednji skakalnici iz Sočija 2014, srebro na ekipni tekmi na veliki skakalnici na igrah 2022 v Pekingu in bron s posamične tekme na veliki skakalnici v Sočiju 2014.

Bronast Peter Prevc na olimpijskih igrah v Sočiju 2014. AP

Zlata medalja Petra Prevca na mešani ekipni tekmi v Pekingu 2022. AP

Cene Prevc ima eno olimpijsko medaljo. V Pekingu 2022 je bil srebrn na ekipni tekmi skupaj z bratom Petrom, Lovrom Kosom in Timijem Zajcem .

Ta teden pa sta se starejšima bratoma pri osvajanju olimpijskih medalj pridružila še Nika in Domen.

Nika je v soboto najprej osvojila srebro na posamični tekmi na srednji skakalnici ...