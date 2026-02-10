Naslovnica
Slovenija

Olimpijske medalje družine Prevc

Predazzo, 10. 02. 2026 21.47 pred 14 minutami 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Slovenski skakalci zlati na olimpijski tekmi mešanih ekip

Družina Prevc ima po novem osem olimpijskih medalj, od zlata do srebra. Najstarejšima bratoma Petru in Cenetu sta se na teh olimpijskih igrah pridružila še mlajša Domen in Nika.

Peter Prevc ima štiri olimpijske medalje: zlato na mešani ekipni tekmi na olimpijskih igrah 2022 v Pekingu, srebro s posamične tekme na srednji skakalnici iz Sočija 2014, srebro na ekipni tekmi na veliki skakalnici na igrah 2022 v Pekingu in bron s posamične tekme na veliki skakalnici v Sočiju 2014.

Cene Prevc ima eno olimpijsko medaljo. V Pekingu 2022 je bil srebrn na ekipni tekmi skupaj z bratom Petrom, Lovrom Kosom in Timijem Zajcem.

Srebrna medalja Ceneta Prevca na olimpijskih igrah
Srebrna medalja Ceneta Prevca na olimpijskih igrah
FOTO: AP

Ta teden pa sta se starejšima bratoma pri osvajanju olimpijskih medalj pridružila še Nika in Domen.

Nika je v soboto najprej osvojila srebro na posamični tekmi na srednji skakalnici ...

Srebrna kolajna za Niko Prevc
Srebrna kolajna za Niko Prevc
FOTO: Bobo

... danes pa je z bratom Domnom, Anžetom Laniškom in Niko Vodan osvojila še zlato na mešani ekipni tekmi.

Slovenski skakalci zlati na olimpijski tekmi mešanih ekip
Slovenski skakalci zlati na olimpijski tekmi mešanih ekip
FOTO: Bobo
Preberi še Slovenska himna zadonela, medalje so podeljene

Olimpijska vitrina Prevcev se še naprej polni. Bera medalj pa bi se lahko še povečala, Nika in Domen sta namreč med glavnimi favoriti tudi na posamični tekmi na veliki skakalnici. Skakalci pa se bodo v ponedeljek pomerili še na tekmi dvojic.

