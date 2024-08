Olimpijski komite objavil razpisa za športu prijazna podjetja

Ne samo v prostem času, gibanje je pomembno tudi v službi - bolečine v hrbtu, vratu in ramenih so namreč eden najpogostejših razlogov za bolniško odsotnost. Olimpijski komite Slovenije je zato objavil razpis, na katerega se lahko prijavijo podjetja, ki želijo pridobiti certifikat "Športu prijazno podjetje", s katerim bi zaposlene spodbujali, da bi se med drugim v službo vozili s kolesom, svoje delo večkrat na dan prekinili in se razgibali ter jim nudili popust pri nakupu športne opreme in članarinah za športna društva. Kako podjetja svoje zaposlene že zdaj spodbujajo k športni vadbi in kaj zaposlenim svetujejo športni strokovnjaki?