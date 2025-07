Olimpijski komite obsoja zlorabo: 'Spremljamo razkritja'

"Športniki bodo vedno v središču vsega, kar počnemo. So naš navdih in naši ambasadorji. Zato zelo pozorno spremljamo razkritja nekdanjih športnic, da so bile tekom svoje športne kariere fizično, psihično ali spolno zlorabljenem," so sporočili z Olimpijskega komiteja Slovenije, kjer odločno obsojajo nasilje nad športniki.

"V dobro nadaljnjega razvoja slovenskega športa verjamemo, da bodo pristojni organi pri preiskovanju očitanih dejanj svoje delo opravili temeljito, neodvisno in učinkovito," so še dodali po tem, ko je več judoistk oddalo prijave zoper trenerja Marjana Fabjana.

Pred nekaj dnevi je anonimno spregovorila nekdanja judoistka svetovnega slovesa, ki je s Fabjanom začela trenirati pri 13 letih. Več let po koncu kariere, ki so jo, kot trdi, zaznamovale tudi klofute, udarci, zmerjanje in izkoriščanje, je na Policijo podala prijavo.

Da v odnosu s trenerjem ni vse tako, kot mora biti, je posumila pri 18 letih, ko se je udeležila tekmovanja v tujini. Takrat naj bi jo trener v sobi pozno v noč zasliševal o njenem zasebnem in spolnem življenju, sama pa se je pri tem počutila neprijetno.

Še huje ji je bilo, ko se je na pripravah poškodovala, takrat naj bi jo trener povabil k sebi v sobo, "da pogleda, kako je z njeno poškodbo", in se je začel dotikati po spolovilu. Po joku in kriku naj bi ji zabičal, da tega ne sme nikomur povedati.

Trener naj bi tudi večkrat "pomotoma uletel" v garderobo, kjer so se judoistke po jutranjem treningu tuširale in urejale za šolo in fakulteto.

"Judo zame ni hobi. Vse izrečene besede in vse, kar smo počeli, je bilo povezano z rezultatom," pa se je odzval Fabjan.

"Če so obtožbe resnične, je to seveda zelo slabo za judo," je novico komentiral predsednik zveze Bogdan Gabrovec.