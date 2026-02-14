Olimpijski stres: usoden je lahko tudi za navijače

"Samo zmagovalna mentaliteta je tista, ki vodi na vrh. In vsi športniki, ki sem jih videl, so imeli v glavi zlato medaljo. Ne stopnic, ampak zlato medaljo," pojasnjuje vodja zdravniške ekipe slovenske reprezentance Matjaž Turel, ki slovenske športnike na olimpijske igre spremlja že šestič. Iz prve vrste je pospremil najprej srebro, na mešani ekipni tekmi pa še zlato kolajno okrog vratu izjemne Nike Prevc.

"Bila sem pod prevelikim pritiskom. To je bilo nekaj, s čimer se nisem znala spoprijeti," je Prevčeva priznala po tekmi.

"Je bila morda tista prva reakcija celo narobe razumljena. Midva sva se potem pogovarjala in jaz mislim, da se je šele takrat zavedla, kaj pravzaprav je dosegla, da je bilo to tudi srebro. Srebro, ki se je zlato svetilo," pogovore po tekmi pojasnjuje Turel.