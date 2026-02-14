Olimpijski stres: usoden je lahko tudi za navijače

"Samo zmagovalna mentaliteta je tista, ki vodi na vrh. In vsi športniki, ki sem jih videl, so imeli v glavi zlato medaljo. Ne stopnic, ampak zlato medaljo," pojasnjuje vodja zdravniške ekipe slovenske reprezentance Matjaž Turel, ki slovenske športnike na olimpijske igre spremlja že šestič. Iz prve vrste je pospremil najprej srebro, na mešani ekipni tekmi pa še zlato kolajno okrog vratu izjemne Nike Prevc.
"Bila sem pod prevelikim pritiskom. To je bilo nekaj, s čimer se nisem znala spoprijeti," je Prevčeva priznala po tekmi.
"Je bila morda tista prva reakcija celo narobe razumljena. Midva sva se potem pogovarjala in jaz mislim, da se je šele takrat zavedla, kaj pravzaprav je dosegla, da je bilo to tudi srebro. Srebro, ki se je zlato svetilo," pogovore po tekmi pojasnjuje Turel.
Dan po prvi kolajni za Slovenijo na teh igrah, je Tim Mastnak za las ostal brez odličja. Biatlonec z Norveške pa je bronasto odličje pospremil z javnim priznanjem, da je prevaral svoje dekle. "Lahko je to ene vrste, bom rekel v narekovaju - pijanost od adrenalina. To ni bilo mesto za tako izjavo. Zanesljivo ne," o izjavi Norvežana meni Turel. "Na koncu je on ukradel pozornost zmagovalcu. Na drugi strani si pa ne predstavljam, kako je to dekle to doživljalo."
Pritisk tekmovanja, kot so olimpijske igre, je izjemen. Turel denimo športnikom svetuje, da odložijo mobilne telefone, s stresom se sicer soočajo zelo različno. "Mi je bilo tako duhovito, ko je Anže Lanišek rekel, da se je podelal. On je to povedal tako. In mogoče se je s tem tudi malo dodatno sprostil. Domen je rekel, da se je pred zadnjim skokom tresel. To je ta psihologija, je res zapletena," pojasnjuje Turel.
Psihološko naporno pa je lahko tudi navijanje
"V zgodovini smo videli že marsikaj. Že nenadne srčne smrti pred televizijskimi zasloni, tudi na tekmah. V bistvu za nepripravljenega človeka, fizično in kardiovaskularno, je lahko tudi posledica. Pritisk se dvigne, lahko pride tudi do možganske kapi," o pasteh izjemno čustvenega navijanja še pravi Turel.
A to se zgodi izjemno redko. Ker pa je dokazano, da stres lažje prenašajo fizično dobro pripravljeni posamezniki, za spremembo življenjskega sloga ni nikoli prepozno.
