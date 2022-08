Oliver Tič se vrača z 933 dni dolgega sprehoda

Dva kontinenta, 15 držav v 993 dneh, dobrih 25.000 kilometrov in 15 porabljenih parov športnih copat. Takšna je bilanca novega, uspešno zaključenega izziva svetovnega pohodnika Oliverja Tiča. Za njim je najdaljša cesta na svetu, od juga Argentine do Aljaske. Kljub številnim izzivom pravi, da so bila to najlepša štiri leta njegovega življenja. Konec tedna se vrača v Slovenijo, v soboto mu v domačih Slovenskih Konjicah pripravljajo sprejem. In načrti za naprej? Vsaj pol leta rednega tuša in postelje, pravi.