Oli Walker alias Oliver Tič zaradi ropa prekinil popotovanje po Ameriki

Oliver se trenutno nahaja v Kolumbiji, v noči na ponedeljek pa so do njegovega šotora pristopili trije neznanci in z nožem in mačeto zahtevali denar in osebne dokumente. Oli je tako ostal brez potnega lista in osebne izkaznice ter denarja. Kot je sporočil v video posnetku, mu je bančne kartice uspelo pravočasno vzeti iz denarnice in jih skriti pod spalno vrečo. Dogodek je sicer prijavil policistom, a boji se, da storilcev ne bodo našli in tako svojih dokumentov ne bo več videl. Brez potnega lista pa ne more potovati naprej, zato svojega potovanja najverjetneje ne bo mogel zaključiti.