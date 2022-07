Olivno olje – kako ga uporabiti za hitrejšo porjavitev

Porjavela polt je želja vsake ženske, takoj ko se temperature dvignejo nad 25 stopinj in skočimo v kratka oblačila. Porjavela polt daje vtis svežine, zdrave kože ter čutnosti in bodimo iskreni, zdimo se lepše in vse nam dobro stoji. Ampak kaj, ko je doseganje lepe rjave polti pravi podvig! Če je naša koža po naravi svetlejša, ali se ne želimo pretirano izpostavljati soncu, ker enostavno ni zdravo, ali zaradi delovnih obveznosti nimamo časa za obisk plaž in bazenov, je rešitev vsem znano naravno olivno olje, ki izjemno pospešuje porjavitev kože .

Kako najbolje izkoristiti delovanje olivnega olja za kožo?

Gotovo ste že kdaj naleteli na kakšne domače recepte z olivnim oljem za porjavitev kože. Morda ste katere izmed njih tudi preizkusili ter sami opazili, kako olje globinsko nahrani in navlaži dehidrirano kožo. To dragoceno olje je bogato z vitaminom E, ki kožo takoj regenerira in polepša. Če ste nagnjeni k strijam, bo masaža z olivnim oljem ublažila njihovo vidnost, prav tako pa tudi vidnost brazgotin. A pazite, samo olje, kot tudi domači pripravki z njim, ne ščitijo pred UV žarki, zato odsvetujemo, da se namažete samo s čistim oljem in odhitite na sonce. Tako boste namreč ustvarili kontra učinek in tvegali nevarnost opeklin oziroma opečenost kože, ki se bo kasneje luščila. Če želite na kožo nanesti čisto olivno olje ali domače pripravke, je to priporočljivo storiti le, ko sonce ni močno, in sicer zgodaj zjutraj (pred 9. uro) ali pozno zvečer (po 19. uri). Takrat lahko olje nanesete neposredno na kožo in se sončite največ deset minut. To bi moralo zadostovati za lepo porjavelost brez nevarnosti opeklin.





Kaj pa izpostavljanje soncu tekom dneva?