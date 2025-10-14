Oljčnega olja bo letos manj, za liter od 14 do 30 evrov

Trgatev se je komaj dobro zaključila, pa imajo kmetovalci v slovenski Istri spet polne roke dela, tokrat v oljčnih nasadih. Večina namreč že obira, malo zaradi pojava oljčne muhe, v veliki meri pa zato, ker novi trendi narekujejo, da se oljke obira približno mesec dni prej kot običajno, to sicer pomeni nekaj manj olja, je pa to višje kakovosti. Pa cene?