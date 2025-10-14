Slovenija
Oljčnega olja bo letos manj, za liter od 14 do 30 evrov
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Komentarji
2
Trgatev se je komaj dobro zaključila, pa imajo kmetovalci v slovenski Istri spet polne roke dela, tokrat v oljčnih nasadih. Večina namreč že obira, malo zaradi pojava oljčne muhe, v veliki meri pa zato, ker novi trendi narekujejo, da se oljke obira približno mesec dni prej kot običajno, to sicer pomeni nekaj manj olja, je pa to višje kakovosti. Pa cene?
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.