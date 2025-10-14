Svetli način
Slovenija

Oljčnega olja bo letos manj, za liter od 14 do 30 evrov

Koper, 14. 10. 2025 21.37 | Posodobljeno pred 31 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Jaka Vran
Komentarji
2

Trgatev se je komaj dobro zaključila, pa imajo kmetovalci v slovenski Istri spet polne roke dela, tokrat v oljčnih nasadih. Večina namreč že obira, malo zaradi pojava oljčne muhe, v veliki meri pa zato, ker novi trendi narekujejo, da se oljke obira približno mesec dni prej kot običajno, to sicer pomeni nekaj manj olja, je pa to višje kakovosti. Pa cene?

St. Gallen
14. 10. 2025 21.49
+1
Katerega zanesljivega oljkarja priporocate?
galeon
14. 10. 2025 21.44
+5
Letina je letos večja kot lansko leto. Oljkarji nakladajo, ker bi radi zaslužili. Steklenica ni vredna več kot 18 eur.
