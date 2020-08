Oljčnik izolskega župana za 'nemogočo ceno' kupil ruski nepremičninar

Po poročanju TV Slovenija je izolski župan Danilo Markočič svoj strunjanski oljčnik prodal ruskemu nepremičninarju Borisu Leonidu Kopileviču , solastniku izolskega podjetja BM21. Pri poslu, poleg naveze občine in ruskega poslovneža, predvsem bega astronomska cenitev oljčnika.

Skoraj 244 tisoč evrov za celotni nasad oziroma 470 evrov za eno oljčno drevo. Priznani istrski oljkarji so ob teh številkah skoraj šokirani, prav tako je 'presenečen' sklad kmetijskih zemljišč. Kot pojasnjujejo oljkarji, se cene dreves za pridelavo gibljejo okoli 35,5 evra na drevo. Za 20 let staro oljko okrog 140, za 50 let staro drevo pa od 200 evrov dalje, je za TV Slovenija pojasnil priznani oljkar Janko Bočaj , ki meni, da nihče za omenjeni nasad ne bi dal takšnega denarja ter da gre za nemogočo in pretirano ceno, ki je v Istri ne doseže nihče. Ob tem so tudi na skladu kmetijskih zemljišč dejali, da še niso prejeli tako visoke cenitve.

Nacionalna televizija je ob tem poročala, da sta županova žena in cenilka sodelavki v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica. Tako Zadelova kot Markočič trdita, da stikov, razen srečanja pred 20 leti, nista imela. Župan je ob tem še dejal, da je Zadelovo izbral med dvema razpoložljivima cenilkama iz Izole – druga naj bi bila neustrezna.

Toda župan in Zadelova oljčnik ocenjujeta za šolsko zgleden. Zadelova pravi, da je oljčnik med najboljšimi v Istri, cena pa upravičena.

Naveza občine z ruskim poslovnežem

Županove oljke je torej kupilo rusko podjetje BM21, ki je v lasti Kopileviča in domačina Marjana Milića. Podjetje naj bi po poročanju nacionalne televizije imelo tudi dobre zveze na občini. Na to je opozoril tudi opozicijski občinski svetnik Leonid Danilović iz Levice, ki je dejal, da gre za "neetično, nemoralno in nehigiensko dejanje".

Kopilevič je namreč lani prišel do zazidljive parcele za gradnjo stanovanjskih stolpičev na lokaciji v Livadah, ki velja za elitno. Danilović trdi, da mu je občina parcelo prodala po hitrem postopku in izklicni ceni, oklic pa da je bil le objavljen na oglasni deski občine. Objava je takoj izginila, zainteresirana kupca, ki sta čakala na objavo, pa sta naenkrat ugotovila, da je vse že mimo, opozarja svetnik. O tem so smo povprašali tudi Občino Izola, na odgovore pa še čakamo.

Prav tako smo se z vprašanji glede cenitve oljčnika obrnili na župana Markočiča, ki pa je trenutno na dopustu, so nam pojasnili na občini. Je pa aktiven nadzorni odbor občine, ki bo omenjeni posel pregledal in o njem podal ugotovitve.