Omejevanje dela zdravnikom ne bo šlo tako gladko

Poslanci so kljub opozorilom in pozivom več kot 4000 zdravnikov, kar je polovica zdravnikov v Sloveniji, sprejeli novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti. Predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović je povedala, da jih je to presenetilo. "Pismo in komentarje k zakonu smo argumentirali in skušali karseda skrbno oceniti posledice tako z obširno anketo, ki smo jo opravili jeseni, kot tudi s številnimi pogovori z zdravniki in tudi vodstvi zdravstvenih zavodov. Večinsko mnenje je bilo, da bodo posledice v smeri zmanjševanja obsega zdravstvenih storitev in da novela ne bo prinesla tistega, kar si seveda prebivalci, pa tudi zdravniki želimo – da bi lahko čim več in čim bolje delali," je pojasnila.

Poslanka Gibanja Svoboda Tamara Kozlovič je opomnila, da so s 50 glasovi za sprejeli Zakon o zdravstveni dejavnosti in ne zakon, ki rešuje vse težave v zdravstvu, o katerih se govori že 20 let. "Opozorila Zdravniške zbornice smo vzeli resno, večkrat smo se sestali, nekaj njihovih predlogov smo tudi upoštevali, kot tudi nekaj predlogov drugih deležnikov," je povedala.

V sredo so sicer sprejeli še dva druga zakona s področja zdravstva (Zakon o medicinskih pripomočkih in Zakon o poklicnih kvalifikacijah v zdravstvu). Kot pravi Kozlovičeva, gre za korake, ki naslavljajo pomanjkanje kadrov, povečanje kakovosti in dostopnosti zdravstvenih storitev in medicinskih pripomočkov. "Vsem pacientom je v korist, da imajo urejen zdravstveni sistem, in ravno zakon postavlja pravila, ki so jasna za vse. Prav zdravstveni delavci so tisti, ki so opozarjali, da je treba postaviti jasna pravila. Pogrešam, da zdravniki ali drugi zdravstveni delavci morda niso temeljito prebrali besedila zakona," je dejala.