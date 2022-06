Omejevanje uporabe klimatskih naprav tudi v Sloveniji?

Stopinjo višja temperatura na klimatski napravi lahko po ocenah strokovnjakov privarčuje šest odstotkov energije. Tega se zavedajo v Bruslju, smernicam varčne rabe energije pa bi sledila tudi Slovenija. "Sem naročil ministru za infrastrukturo, da pripravi priporočila za vse javne ustanove, kako naj čez poletje, pa tudi kasneje nastavljajo temperature, zato, da se bomo racionalneje obnašali, hkrati pa da naše počutje ne bo preveč trpelo," je povedal predsednik vlade Robert Golob.

Kako dobro ohlajen je državni zbor? Na Trgu republike je bila temperatura 33 stopinj Celzija. V parlamentu pa je temperatura prijetnih 25 stopinj, dve stopinji manj, kot bi bila, če bi sledili španskemu ali pa italijanskemu zgledu. Na iberskem in Apeninskem polotoku so namreč že spomladi določili, da se bodo z draginjo borili tudi s toplejšimi pisarnami v poletju. Temperaturo so zamejili pri 27 stopinjah Celzija. In kako bi se v razgretejših razmerah znašli naši poslanci? "Če gledam iz svojega osebnega stališča, zame to ne bo noben problem. Že do sedaj sem se v bistvu sama obnašala odgovorno," pravi Nataša Avšič Bogovič iz Gibanja Svoboda. Tudi Dejan Zavec, vajen vročine v boksarskem ringu, pravi, da bi lažje zdržal v vročini kot v mrazu.

In dodatno stopinjo ali dve bi bili pripravljeni prenesti tudi v opoziciji, pravijo. "Definitivno. Mislim, da so poslanci vedno prilagodljivi, ne vem pa, če bo to rešilo državo. Mislim, da so druge stvari bolj potrebne," meni Danijel Krivec iz vrst SDS.

Kdo vse, poleg parlamenta, bo moral slediti smernicam infrastrukturnega ministrstva, ni povsem jasno. Javne ustanove so namreč tudi bolnišnice, vrtci, šole, domovi za ostarele in druge, v katerih se uporabniki višjim temperaturam težje prilagodijo, kot poslanci. "Ključno je, da se začnejo ljudje s tem ukvarjati. Ključno je, da začnejo preverjati, kakšna je temperatura in ali res rabijo takšno temperaturo. Jaz vam povem iz lastnih izkušenj, da je več kot polovica prostorov prekomerno ohlajena, brez da bi bil zaradi tega kdorkoli na boljšem," odgovarja premier.

Tudi zdravstvena priporočila sicer navajajo, naj maksimalni razkorak med ohlajenim prostorom in zunanjostjo ne bo višji od sedmih stopinj Celzija.