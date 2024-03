Omejevanje uporabe tobačnih izdelkov soglasno podprl tudi odbor DZ za zdravstvo

Vladni predlog novele so na odboru podprli tako člani koalicije kot opozicije. Koalicijske poslanske skupine so pred odločanjem o noveli vložile več dopolnil. Predlagale so tudi prepoved arome mentola v elektronskih cigaretah, ki jo je prejšnji predlog dovoljeval. Poleg tega so za skoraj tri leta skrajšale obdobje, v katerem bi bilo mogoče kaditi v kadilnicah. Tako bi bilo to mogoče do konca leta 2025, ne do konca leta 2028, kot je določal prejšnji predlog novele. Člani odbora so vsa dopolnila sprejeli.

Predlog novele zakona v nacionalno zakonodajo prenaša evropsko direktivo. Poleg tega je cilj omejevanja arom v tobačnih in povezanih izdelkih, s čimer želijo zaščititi zdravje, predvsem otrok in mladostnikov, je navedeno v predlogu novele. Arome so namreč eden od ključnih dejavnikov za izbiro teh izdelkov med mladimi.