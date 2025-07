Z zakonom prepovedali uporabo mobilnih naprav v šolah

"Spremembe, ki jih z zakonom vpeljujemo v osnovnošolsko izobraževanje, se osredotočajo predvsem na področje varnosti v šolah," so sporočili iz Gibanja Svoboda, od koder prihaja tudi minister Logaj. Poudarili so, da gre za področje, ki je bilo pomanjkljivo urejeno in pogosto prepuščeno improvizaciji. Zdaj šole in učitelji dobivajo jasno pravno podlago za ukrepanje v primerih neprimernega ali celo nevarnega vedenja učencev.

Novi obvezni predmet informatika in digitalne tehnologije je treba po besedah ministra za vzgojo in izobraževanje Vinka Logaja uvesti, ker je digitalna pismenost danes temeljna spretnost, ki presega osnovne uporabniške veščine.

Trenutno šole same določajo pravila, po novem pa bo veljala splošna prepoved uporabe mobilnih naprav oziroma bo uporaba možna le, če je to potrebno za izvajanje vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu z letnim delovnim načrtom.

Kot pomembno novost minister Logaj vidi zagotovitev dopolnilnega pouka slovenskega jezika za učence iz romske skupnosti. Omenil pa je tudi, da novela zakona natančneje določa postopek opravičevanja učenčeve odsotnosti od pouka.

Trenutno imamo t.i. mehko ureditev, po novem pa se postopek opravičevanja ureja podrobneje in ima večje število neopravičenih odsotnosti tudi vzgojne posledice, so poudarili v Gibanju Svoboda. "Odgovornost se prenaša tja, kamor tudi sodi – na starše, saj je njihova vloga nepogrešljiva. Staršem se nalaga dolžnost, da najpozneje v dveh dneh od prvega izostanka razredniku sporočijo vzrok izostanka, najpozneje v petih dneh po vrnitvi otroka v šolo pa razredniku podajo opravičilo," so pojasnili.

Ob tem se jasneje določa vloga razrednika pri opravičevanju odsotnosti, prav tako pa se uvaja možnost vzgojnega delovanja v primeru daljših neopravičenih odsotnosti.

Poleg tega posebej ureja organizacijo šolskih prevozov med šolo in lokalno skupnostjo, pri čemer lokalnim skupnostim omogoča večjo avtonomijo pri organizaciji prevozov. To je po mnenju ministrstva za vzgojo in izobraževanje ključno predvsem v občinah z razpršenim prebivalstvom. Otroci s posebnimi potrebami, katerih zdravstveno stanje je ogrožajoče, bodo imeli med prevozom spremljevalca.

Novela pri ocenjevanju uvaja možnost ugovora tudi na obvestilo o zaključnih ocenah. Podrobneje ureja odločanje glede ponavljanja razreda za učence od tretjega do šestega razreda. Daje pa tudi jasnejše usmeritve glede učencev, ki so neocenjeni. Omogoča, da otroci s posebnimi potrebami lahko pravico do izobraževanja na domu uveljavljajo tudi med šolskim letom. Nenazadnje širi nabor prekrškovnih določb, pri čemer so globe predvidene tako za šole kot za starše.