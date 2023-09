Omejitev gradnje na poplavnih območjih: predlog do konca leta

Kot je v izjavi za medije v Ljubljani povedal Brežan, se bo delovna skupina, ki bo pripravila predlog sprememb uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav, prvič sestala prihodnji teden. Vodil jo bo vodja sveta za vode Rok Fazarinc. "Predlog sprememb uredbe bo pripravljen do konca letošnjega leta. Gre za spremembo na področju dovoljevanja umeščanja objektov v prostor, ki bo imela dolgoročne posledice," je dejal minister.

Kot je pojasnil Fazarinc, želijo s spremembami omejiti stanovanjsko in poslovno gradnjo na poplavno najbolj ogroženih območjih, obenem pa olajšati in pospešiti prostorsko umeščanje javne infrastrukture, kot je tista za zaščito pred poplavami.

Svet za vode je danes obravnaval tudi nastajajoči zakon o obnovi po nedavnih poplavah, za katerega je pripravil svoje predloge. Kot je poudaril minister, želijo s tem zakonom priti do varnejše in odpornejše infrastrukture, ki bo zagotavljala dolgoročno kakovost življenja predvsem na najbolj prizadetih območjih.

"S tem zakonom želimo priti tudi do učinkovitejšega in robustnejšega sistema upravljanja voda, prav tako pa do učinkovitejšega sistema prostorskega načrtovanja, ki bo preprečil take dogodke, kot smo jim bili priča ob zadnji ujmi," je poudaril.