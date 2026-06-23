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Slovenija

Omejitev hitrosti vlakov, nastajale bodo zamude

Ljubljana, 23. 06. 2026 15.56 pred 54 minutami 1 min branja 6

Avtor:
STA M.S.
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Slovenske železnice so zaradi visokih temperatur in zagotavljanja varnosti v železniškem prometu na nekaterih odsekih vpeljale preventivne omejitve hitrosti vlakov, ki bodo med 12. in 19. uro veljale do 2. julija. Posledično bodo nastajale zamude na območju celotne države, so opozorili v družbi.

Omejitve hitrosti, ki so jih uvedli v ponedeljek, so v veljavi na odsekih Dobova–Zidani Most–Ljubljana, Ljubljana–Kranj–Jesenice, Celje–Velenje, Stranje–Grobelno/Imeno, Logatec–Sežana, Divača–Koper, Pivka–Ilirska Bistrica, Jesenice–Sežana in Prvačina–Ajdovščina.

"Zaradi navedenega izrednega stanja bodo nastajale zamude v potniškem prometu na območju celotne Slovenije. Zagotavljanje varnosti vseh udeležencev železniškega prometa je na prvem mestu," so odločitev za ukrep utemeljili na Slovenskih železnicah.

Informacije glede zamud in stanja v prometu so potnikom na voljo na telefonski številki 080 81 11, na spletni strani potniski.sz.si/info ter na prodajnih mestih in na vlakih. Uporabniki lahko brezplačne informacije dobijo tudi prek sporočil SMS, na katera se lahko prijavijo na portalu Moj vlak.

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KOMENTARJI6

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Slovenska pomlad
23. 06. 2026 16.51
Ti vlaki počasnejši že ne morejo biti.
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0 0
300 let do specialista
23. 06. 2026 16.42
Zamudde🤣🤣🤣 do zdej so bile pa kaj?
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+0
1 1
cecen
23. 06. 2026 16.38
Nisem strojnik in zato te poteze ne razumem. Če ima kdo smiselno razlago naj jo napiše. In še vprašanje; a se je to v preteklih letih že dogajalo? Ker vročinske valove smo že imeli ampak da bi vlaki zaradi tega vozili počasneje se pa ne spomnim.
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0 0
Cmrlj3
23. 06. 2026 16.47
Verjetno se tiri zaradi vročine malo raztegnejo in zato mogoče postanejo malo ukrivljeni, kar lahko pri "višjih" hitrostih povzroča nevšečnosti
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0 0
optinus
23. 06. 2026 16.38
Na žalost nč novga. Tud če ne bi objavl, so tko al tko tud v običajnem vremenu zamude. Značilno za naše železnice.
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0 0
Darko32
23. 06. 2026 16.33
Tukaj vidimo, da se delajo norca iz ljudi. Namreč če so zmanjšali hitrosti in imajo vozne rede bi bilo pravilno, da javno objavijo z kašnimi zamudami bodo vlaki vozili in to javno objavijo. Z tem bodo zaščitili potnike pred morebitnimi šikaniranji na delovnih mestih, saj bodo potniki, ki gredo v službe temu primerno zamujali v službe. To, da obveščajo na osebni ravni je tipično ideološki način bolševikov in komunistične doktrine, da prevali vse na osebno odgovornost in ne na druge.
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