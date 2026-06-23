Omejitev hitrosti vlakov, nastajale bodo zamude

Omejitve hitrosti, ki so jih uvedli v ponedeljek, so v veljavi na odsekih Dobova–Zidani Most–Ljubljana, Ljubljana–Kranj–Jesenice, Celje–Velenje, Stranje–Grobelno/Imeno, Logatec–Sežana, Divača–Koper, Pivka–Ilirska Bistrica, Jesenice–Sežana in Prvačina–Ajdovščina.

"Zaradi navedenega izrednega stanja bodo nastajale zamude v potniškem prometu na območju celotne Slovenije. Zagotavljanje varnosti vseh udeležencev železniškega prometa je na prvem mestu," so odločitev za ukrep utemeljili na Slovenskih železnicah.

Informacije glede zamud in stanja v prometu so potnikom na voljo na telefonski številki 080 81 11, na spletni strani potniski.sz.si/info ter na prodajnih mestih in na vlakih. Uporabniki lahko brezplačne informacije dobijo tudi prek sporočil SMS, na katera se lahko prijavijo na portalu Moj vlak.