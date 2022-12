Omejitev obiskov v izolski in celjski bolnišnici

Na oddelku za interno medicino in oddelku za kirurgijo v Izoli so obiski prepovedani, na drugih oddelkih pa so dovoljeni v času obiskov le eni zdravi osebi na pacienta in za največ pol ure. Za obiskovalce je obvezno nošenje zaščitnih mask, so še sporočili iz izolske bolnišnice.

V Celju pa omejitev obiskov tudi ne velja za otroke, ki so sami hospitalizirani na otroškem oddelku in ORL oddelku in jih lahko hkrati obišče en starš ali skrbnik, ki je zdrav, ter za zdrave očete novorojenčkov, ki lahko mamice z novorojenčki obiščejo za 15 minut vsak dan med 15.30 in 16. uro. Prav tako je dovoljeno spremstvo porodnice pri porodu.