Omejitev obiskov v Splošni bolnišnici Nova Gorica

V intenzivni enoti, na pediatričnem oddelku, v porodnišnici in na oddelku v Stari Gori so obiski dovoljeni vsak dan.

V bolnišnico lahko vstopajo samo bolniki, ki so naročeni na zdravstveno storitev, in njihovi spremljevalci, registracija na vrstomatu pa je možna 15 minut pred naročeno obravnavo. Ob vstopu v bolnišnico se morajo vsi obiskovalci javiti na kontroli vstopa, kjer prejmejo nadaljnja navodila in usmeritve, so še sporočili iz bolnišnice.