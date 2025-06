Omejitev tovornega prometa čez poletje tudi ob sobotah

Po državi se medtem nadaljujejo dela na cestnem omrežju. Na gorenjski avtocesti bo po podatkih prometnoinformacijskega centra do 15. julija zaprt priključek Šentvid v obe smeri. Obvoz je tudi za vozila brez vinjete dovoljen po avtocesti od Broda do priključka Ljubljana Šiška oziroma do izvoza na Celovško cesto, vendar samo v tej smeri.

Primorska avtocesta bo med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani v noči na nedeljo med polnočjo in 5.30 zaprta. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti.

Popolna nočna zapora bo tudi na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Vipava v smeri proti Novi Gorici, in sicer od torka od 23. ure do srede do 4. ure.