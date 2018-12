Varčevalni ukrepi, ki jih je prinesel ZUJF, končno preteklost

Čeprav vlada za prihodnje leto načrtuje proračunski presežek, kar namerava zapisati v rebalans, ki ga še pripravlja, se bodo z obravnavano novelo zakona odhodki proračuna zmanjšali za 60 milijonov evrov. Toliko namreč namerava vlada prihraniti zaradi neizplačevanja redne delovne uspešnosti in povečanega obsega dela javnih uslužbencev. "Ukrep je namenjen ustvarjanju fiskalnega prostora za razrešitev stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja," je pojasnil Bertoncelj.

Vlada z novelo zakona odgovarja na dodatne obveznosti, ki jih je za prihodnje leto prevzela država. Med temi so dogovor z občinami o zvišanju povprečnine, poleg redne tudi izredna uskladitve pokojnin v jeseni ter vzpostavitev novega proračunskega sklada za razvoj nevladnih organizacij.

DZ je danes soglasno z 51 glasovi sprejel novelo zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2018 in 2019. Z njo se zagotavlja zadostna sredstva za dodatne obveznosti, ki jih je med letom prevzela država. Gre sicer za tehnični zakon, ki bo omogočil, da bo januarja izvrševanje novega proračuna lahko nemoteno steklo.

Ne bo pa država več varčevala na račun omejitev pri usklajevanju socialnih transferjev. Te je namreč iz osnutka novele zakona črtal že matični odbor DZ za finance, ko je državna sekretarka na finančnem ministrstvu Saša Jazbec povedala, da se bodo na področju transferjev posameznikom in gospodinjstvom in na področju družinske politike s 1. januarjem 2019 sprostili vsi omejevalni ukrepi.

Zaradi dogovora z občinami o zvišanju povprečnine je v predlogu novele zakona predvidenih dodatnih 32,5 milijona evrov. Primeren obseg sredstev za financiranje osnovnih nalog občin se bo namreč z letošnjih 551 evrov zvišal na 573,50 evra na prebivalca. Če DZ novele zakona ne bi sprejel, bi se povprečnina zvišala zgolj za sedem evrov.

Poleg redne je prihodnje leto predvidena še izredna uskladitev pokojnin, in sicer bo njena višina odvisna od letošnje gospodarske rasti. Zvišuje se tudi obseg sredstev za izplačilo letnega dodatka za upokojence, vendar se bo ta tudi prihodnje leto namesto v dveh izplačal v petih različnih višinah. "Višina letnega dodatka se v vseh razredih povečuje," je o tem dejal minister.

Financiranje nevladnih organizacij

Na podlagi spomladi sprejetega zakona o nevladnih organizacijah se z novelo zakona zagotavlja pravne podlage za ustanovitev posebnega sklada za financiranje nevladnih organizacij. Vanj se bodo stekala sredstva od 0,5 odstotka odmerjene dohodnine, za katerega zavezanci niso sami določili prejemnika.

Povečanje zaposlovanja v javni upravi

Predlog novele zakona poleg tega rahlja omejitve pri zaposlovanju v javni upravi, in sicer bodo na ministrstvu za okolje in prostor ter inšpektoratu za delo lahko zaposlili po deset novih delavcev. Državni organi pa bodo lahko prihodnje leto povečali število zaposlenih za 0,8 odstotka v primerjavi s stanjem iz konca leta 2017. Prav tako bo dovoljeno dodatno zaposlovanje za čas predsedovanja Slovenije EU.

Opozicija kritična do predlogov

V koalicijskih poslanskih skupinah so predlogu novele zakona izrekali podporo, medtem ko so bili v opoziciji bolj kritični. Poslance SDS denimo po besedah Suzane Lep Šimenko skrbi dejstvo, da ni znano, od kod se bo vzelo denar za programe, ki se povečujejo. "Ne moremo pristati na ponovne dvige davkov, na dodatne bremenitve gospodarstva in državljanov, kot tudi ne moremo pristati na dodatno zadolževanje države," je dejala.

Opozicijski poslanci v obravnavanem dokumentu vidijo nekatere pozitivne rešitve, zato mu večinoma ne bodo nasprotovali."V marsičem ni slab,"je dejal Zmago Jelinčič Plemeniti (SNS). Pohvalil je povečanje obsega sredstev za občine in za upokojence, a opozoril, da so na obeh področjih potrebne sistemske spremembe.

Luka Mesec(Levica) je pozval h korenitejšemu povečanju sredstev za določene skupine. "Gospodarska rast ostaja velika, javnofinančni prihodki naraščajo hitreje od izdatkov, stroški obresti še zmanjšujejo in javne finance beležijo presežek, zato ni razloga, da ne bi sprejeli ukrepov za odločnejše izboljšanje položaja upokojencev in mladih," je dejal.