Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Omejitve kratkotrajnega najema: na seznamu 14 občin

Ljubljana, 08. 05. 2026 12.18 pred 1 uro 2 min branja 47

Avtor:
STA M.S.
Bohinjsko jezero

Na seznamu občin z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema za leti 2027 in 2028 so Ankaran, Bled, Bohinj, Bovec, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Izola, Koper, Kranjska Gora, Ljubljana, Piran, Preddvor, Radovljica in Žirovnica. V teh bo oddajanje omejeno na največ 60 dni v letu, lahko pa občine omejitev razrahljajo na do 270 dni.

Na seznam so bile po pojasnilih ministrstva za solidarno prihodnost uvrščene tiste občine, ki so v letih 2024 in 2025 hkrati izkazovale višjo nedostopnost stanovanj in višjo turistično aktivnost v stanovanjskih enotah od slovenskega povprečja.

V skladu z lani sprejetim Zakonom o gostinstvu se lahko oddajanje stanovanj v kratkotrajni najem v posameznem stanovanju v teh občinah v prihodnjih dveh letih opravlja največ 60 dni v koledarskem letu. Izjema pa bo veljala za tiste občine, ki bodo z lokalnim splošnim aktom, ki mora biti sprejet do 31. oktobra letos, določile drugačen časovni obseg oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem, in sicer ga lahko omejijo na med 30 in 270 dni v letu.

Občine, ki niso na seznamu, lahko za določeno ali celotno območje določijo dovoljen časovni obseg oddajanja stanovanja v kratkotrajni najem v posameznem stanovanju v trajanju najmanj 60 dni v letu.

Na seznamu je tudi Ljubljana, ki izkazuje višjo nedostopnost stanovanj.
Na seznamu je tudi Ljubljana, ki izkazuje višjo nedostopnost stanovanj.
FOTO: Shutterstock

"Stanovanje mora biti v prvi vrsti namenjeno ljudem za dolgoročno bivanje. Z Zakonom o gostinstvu smo občinam dali možnost, da sledijo potrebam lokalnega prebivalstva, ki imajo zaradi kratkoročnega oddajanja na voljo manj stanovanj za najem ali nakup," je ob objavi seznama dejal minister za solidarno prihodnost, ki opravlja tekoče posle, Simon Maljevac.

Sklep po njegovih pojasnilih temelji na jasnih in vnaprej določenih merilih, ki upoštevajo tako dostopnost stanovanj kot intenzivnost turistične dejavnosti.

"Občine imajo še vedno pomembno avtonomijo pri določanju konkretnih omejitev, država pa s tem ustvarja pravni okvir, ki varuje javni interes, kakovost življenja lokalnega prebivalstva in medsebojno povezano skupnost," je izpostavil.

Lani sprejeti Zakon o gostinstvu je sicer naletel na močan odpor sobodajalcev, nasprotuje mu tudi del politike. T. i. tretji politični blok je pripravil predlog Zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki med drugim predvideva začasno neuporabo Zakona o gostinstvu. Poslanci nastajajoče koalicije predlog Zakona o interventnih ukrepih podpirajo.

občine airbnb kratkotrajni najem

Pot ob žici: po vrtcih na vrsti osnovne in srednje šole

Je pred nami nadpovprečno vroče in dolgo poletje?

24ur.com Kaj bodo storile občine glede omejevanja kratkoročnega oddajanja nepremičnin?
24ur.com Ne več na 30, oddajanje sob bi omejili na 60 dni na leto
24ur.com Oddajanje stanovanja prek Airbnb največ 30 dni na leto
24ur.com 'Suša' na Kredarici: omejeno število mest v koči, vode le še za deset dni
24ur.com Podaljšan čas obiskov v UKC Ljubljana
24ur.com Turčija nad kratkoročna oddajanja stanovanj: soglašati bodo morali vsi stanovalci
24ur.com Na upravnih enotah spet možno naročanje, vrste se krajšajo
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI47

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prelepa Soča
08. 05. 2026 13.27
Skratka, morda samo v Lj 60 dni, drugod bo po starem... do 270 dni.
Odgovori
0 0
NotMe
08. 05. 2026 13.19
Pa prosim, ne krivit airbnb zaradi cen, cene jebpognala draga gradnja, ne le, da so šle cene materiala v nebo, če hočeš bajto ti nenuide toplotna, rekuperacija, 5 slojna okna, pol metra izolacije, vse to je podražilo gradnjo za še enkrat, zlasti male družinske hiške. Kje so cajti, ko si lahko v novogradnjo dal peč na pelete za 500 evrov ali en gašprček, okna za 30 evrov z Bolhe in radiatorje za stotaka? In ker se podražile move bajte, je to potegnilo vse za seboj.
Odgovori
+4
4 0
Minifa
08. 05. 2026 13.17
Edini problem je gradnja socialnih stanovanj, tako vsi čakajo da jim pade kaj v KLJUN, Potrebno je omejevanje bivanja v socialkah, da bodo saj kaj malega prispevali k nakupu stanovanj, tako pa socialka na stanovanje, socialka prehrana, vrtci in vse delati se pa ne izplača in to komunistično partizansko gledanje ropanje tistih, ki delajo tistih ki kaj imajo..( GOBAVCI ) pravijo vzami tam kjer je in daj tistemu ( LENUHU, MIGRANTU, SOCIALCU ) ki nima, Ribiško palico jim je potrebno dati ne ribo, ali krasti ribiško palico tistim ki jo uporabljajo..V socialnem stanovanju največ 10. let pol pa cesto...Nobenih SOCIALK ni potrebno gradit..najmanj pa ropat tiste, ki nekaj imajo..
Odgovori
+5
5 0
Janez Golob
08. 05. 2026 13.14
Nič ne skrbite, ta zakon bo takoj razveljavljeno po sestavi vlade saj kapitalistom zmanjšuje prihodke
Odgovori
-1
2 3
2mt8
08. 05. 2026 13.13
Tisti ki imajo stalne preverjene stranke iz tujine, jih bodo imeli še naprej, a najbrž na črno. Kdo bo to oddajal balkanskim družinam za neprofitno najemnino s socialno subvencijo?!
Odgovori
+5
5 0
NotMe
08. 05. 2026 13.04
Čakaj malo. Piran, Bled, kar tako, pavšalno? Velja tako za staro mesto (kjer nihče niti noče živeti, ker moraš jit 15 min peš do avta, pa po ulicah tovorit špecerijo), pa Bled? A potem na Bledu bo omejitev, v Gorjih 5 min proč pa ne? Pa v Lj rinejo vsi mladi, ker pol ure, 45 min se peljat v šolo ali na faks je grozno, hkrati pa živeli ne bi v nekem zabačenem Mengšu, čeprav šiht v Mostah?
Odgovori
+4
6 2
peT99
08. 05. 2026 12.57
Redno zaposleni mladi nimajo tezav. Tezave so pri tistih drugih. Cene ? jah visoke cene trpimo pa vsi. Določeni "mladi" pri 30 letih se nobene poloznice niso placali...
Odgovori
+3
5 2
Samo.Jst
08. 05. 2026 13.03
V kolikor šteješ, da je stanovanjski problem rešen, da mlad par nekako pride do garsoniere, potem mogoče. Drugače pa poglej si cene stanovanj in drugih bivanjskih enot kjer so dejansko delavna mesta... potem pa to deli s povprečno plačo in boš videl kako zaposleni mladi "nimajo težav". Mladi danes brez pomoči, ne pridejo do lastne strehe nad glavo...
Odgovori
-2
2 4
NotMe
08. 05. 2026 13.14
Oprosti, gqrsonjera je začetek, kaj pa je narobe z garsonjero za mlad par? Do 25 pri starših, medtem lahko vsak našpara 20.000, imata 40.000 za polog, kreda za 10 let, po 5 letih napol odplačano prodata in prestrukturirata za novo kredo za naslednjih 15 let za 2 sobno stanovanje, ko pride otrok. Do 3 leta itak dete ne rabi nič drugega kot posteljico.
Odgovori
+5
5 0
Nightingale
08. 05. 2026 12.55
Čim je omenjeno neko "rahljanje", je takoj jasno, da gre za kuverte...
Odgovori
+6
6 0
suleol
08. 05. 2026 12.53
prvo naj se zacnejo ujvarjat z oddajo v najem na crno na dolgo in kratko
Odgovori
+5
6 1
HitraVeverca
08. 05. 2026 13.15
Najprej s praznimi stanovanji, nato tistimi na črno, vmes pa sterat ven AirBnB in Booking.
Odgovori
-4
0 4
suleol
08. 05. 2026 12.52
cene spet gor
Odgovori
+0
2 2
luksi123
08. 05. 2026 12.50
Dobro, da se je oblast zamenjala, ker če se tale zakon obdrži lahko sobodajalci vsi skupaj zapremo. Ne razumem, zakaj se debeli Maljavec raje ne zavzame za mlade, ki plačujejo ogromne najemnine, da jim omogoči kredit z enakim mesečnim obrokom, pa bodo vsi kupili stanovanja. Malo se mi svita, da potem ne bodo več odvisni od države in lahko celo začnejo razmišljati s svojo glavo.
Odgovori
+10
13 3
HitraVeverca
08. 05. 2026 12.52
Kr zaprite, ste problem, da mladi ne morejo do stanovanj. Najemnine, AirBnB in Booking so glavni vzrok katastrofalnih razmer na trgu.
Odgovori
-4
6 10
SDS_je_poden
08. 05. 2026 12.55
HitraVeverca: Mladi ne morejo do stanovanj, ker so plače male, cene stanovanj pa visoke, vključno z najemninami. Ampak to se ne rešuje na plečih ljudi, ki imajo neko lastnino.
Odgovori
+7
8 1
Nikdar več
08. 05. 2026 13.20
Maljevac da za obrok(kosilo) toliko kot drugi za obrok kredita.
Odgovori
0 0
yolli
08. 05. 2026 12.50
Kako lahko na ministerstvu za solidarno prihodnost ki se ve da bo ukinjeno....zaposljujejo za nedoločen čas......Naj Maljevac in Levica pojasnejo to !!! Oni ki so tako pošteni !!!
Odgovori
+6
8 2
Sventevith
08. 05. 2026 12.49
To je pa gotovo svoboda :))))
Odgovori
+2
4 2
stoinena
08. 05. 2026 12.48
to je zato, ker so se v jugi hiše zidale za drobiž, za to ker se je naenkrat nehalo graditi nova stanovanja, medtek ko je populacija rasla, tudi zaradi politike države. in zaradi tega so danes cene astronomske. ali naj država na hitro zgradi potrebna stanovanja, ali naj opredeli nova zazidljiva zemljišča ali naj omeji oddajo za turiste in študente. dejstvo je, da so se pogoji spremenili nalašč in iz tistega, kar je bilo nekoč samoumevno, (streha nad glavo) so naredili nemogoče dosegljivo. biznis lahko delaš tudi drugače.
Odgovori
+0
2 2
SDS_je_poden
08. 05. 2026 12.53
Ni samo to.... dejstvo je, da kapital išče naložbe, ki so bolj donosne, kot pa je letne inflacije. Banke dajajo 1% al kolk na vezane vloge, to ni praktično nič. Stanovanjem raste vrednost vsako leto, zato kapital pokupi vse, kar je na trgu, da ohranja vrednost in še pridobiva na njej.
Odgovori
+1
1 0
peT99
08. 05. 2026 12.45
solidarnost si lahko kupijo - tole ignorirajte. Če nova vlada tega kmalu ne povozi, pade na US. Ministrstvo za solidarnost.... jao...
Odgovori
+9
10 1
SDS_je_poden
08. 05. 2026 12.44
Ta zakon mora na ustavno sodišče v presojo. Meni se tole zdi čisto prehud poseg v lastninske pravice s strani države.
Odgovori
+7
9 2
mali.mato
08. 05. 2026 12.42
To bo nova vlada itak ukinila, ker je škodljivo za Slovenijo.
Odgovori
+6
8 2
nekaj brezveze
08. 05. 2026 12.42
Dom pred profitom. Omejitev kratkoročnega oddajanja je boleč, a nujen korak, da stanovanja v Sloveniji spet postanejo domovi, ne pa zgolj naložbe..
Odgovori
-2
5 7
SDS_je_poden
08. 05. 2026 12.46
A plačevanje najemnine pa ni profit? Tole je navadno izsiljevanje države, da z našo lastnino rešuje problem, ki bi ga morala reševati država sama, pa ga ni.
Odgovori
+5
6 1
Gargamel35
08. 05. 2026 12.47
Vsekakor, vendar ne moreš državno udarit po lastnini ljudi. Si sploh kdo predstavlja kaj to pomeni v prihodnosti tudi za tvoj edini dom recimo? Razmišljajte širše. Aja, če se to uveljavi...bodo šle kratkoročne in dolgoročne najemnine GOR.
Odgovori
+2
3 1
Sventevith
08. 05. 2026 12.53
Ampak kdo si ti, da boš nekomu govoril kaj naj počne s svojo lastnino, če ne škodi drugim. Pa ne mi o tem, kako je to škoda za tiste, ki nimajo doma. Ti povem, za kaj lahko za praviš svoj denar? Lahko tudi zakaj ga ne smeš porabit.
Odgovori
+0
1 1
St. Gallen
08. 05. 2026 12.38
Svica vas tudi tukaj prekasa
Odgovori
+2
3 1
HitraVeverca
08. 05. 2026 12.36
Kaj mi pomaga 60 dnevna omejitev, če lahko "razrahljajo na 270 dni" v Ljubljano nihče ne hodi jeseni, torej je to praktično 365 dni v letu, polno leto... Naredite da ima vsak opcijo 30 dnevnih nastanitev, potem pa ne moraš najeti manj kot za 14 dni in je problem rešen kjer je masovni turizem prenasičen. Tisti ki hoče priti naj plača mastno!
Odgovori
-2
2 4
HitraVeverca
08. 05. 2026 12.38
Na bledu stojiš 2 uri da prideš domov, domačini kar s skiroji da se prebijejo v službo in nazaj.. katastrofa..
Odgovori
-5
1 6
Gargamel35
08. 05. 2026 12.44
Na Bledu od turizma živi neposredno in posredno 70% prebivalstva. Odženi turiste, zmanjšaj namestitve in bodo imeli brezposelni domači več časa in prostora vsekakor. Ne verjamem pa, da se večinsko strinjajo s tabo.
Odgovori
+6
7 1
HitraVeverca
08. 05. 2026 12.46
Začnite raje ustvarjat ZTL, kot jo imajo italjani, kjer v stari trg ne smeš. Uvajajo da dnevne obiski niso možni več brez več dnevne nastanitve in tako je prav. Slovenija ni samo bled, Ankaran,... naj se razvija tudi druga infrastruktura pa bo prav tako lepo!
Odgovori
-3
1 4
Gargamel35
08. 05. 2026 12.49
Se strinjam! A naš zakon ne gre v to smer, pač pa krajša namestitvene dneve, odganja turiste in jemlje lastnikom pravico delat z nepremičnino za kar je registrirana.
Odgovori
-1
2 3
HitraVeverca
08. 05. 2026 13.17
Ma drek me briga kaj ti misliš kaj si mislijo domačini, jaz ti povem kaj pravijo domačini, ker imam firmo tam in ti povem da folku prekipeva. Ne živimo vsi od turizma.
Odgovori
+0
1 1
Gargamel35
08. 05. 2026 13.29
Podjetnik pa tak, da gre odpret firmo v centru turističnega kraja, pa se s turizmom sploh ne ukvarja. Gazela ne uide. Nekje v rangu gospoda, ki se priseli na vas in jamra nad smradom sosednje kmetije.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Igralec odkrito o odraščanju z mamo lezbijko
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Ali lahko nosečnice jedo hrano z žara?
Ali lahko nosečnice jedo hrano z žara?
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
zadovoljna
Portal
Na ulicah Ljubljane privabljala poglede v hlačah, ki jih želi imeti vsaka
Borili sta se za istega moškega, danes pa ...
Borili sta se za istega moškega, danes pa ...
Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici
Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici
Največja napaka, ki vas drago stane
Največja napaka, ki vas drago stane
vizita
Portal
Zakaj morda zavržete najboljši del sadja
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Simptomi visoko funkcionalne anksioznosti: ko navzven delujemo 'v redu'
Simptomi visoko funkcionalne anksioznosti: ko navzven delujemo 'v redu'
Kako hitro se stara vaše telo ni zgolj stvar genetike, temveč tudi vaših odločitev
Kako hitro se stara vaše telo ni zgolj stvar genetike, temveč tudi vaših odločitev
cekin
Portal
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Češnje so šele prišle, cene pa že razburjajo: kaj se dogaja na tržnicah?
Češnje so šele prišle, cene pa že razburjajo: kaj se dogaja na tržnicah?
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
moskisvet
Portal
Turška odbojkarica navdušuje z igro in Instagramom
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
Ali sramne dlake rastejo hitreje kot lasje?
Ali sramne dlake rastejo hitreje kot lasje?
dominvrt
Portal
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
okusno
Portal
Zaradi očetove bolezni je začel delati kombučo, danes jo pije cela Slovenija
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Ne zavrzite kavne usedline: uporabna je bolj, kot mislite
Ne zavrzite kavne usedline: uporabna je bolj, kot mislite
voyo
Portal
Blanca
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699