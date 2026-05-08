Omejitve kratkotrajnega najema: na seznamu 14 občin

Na seznam so bile po pojasnilih ministrstva za solidarno prihodnost uvrščene tiste občine, ki so v letih 2024 in 2025 hkrati izkazovale višjo nedostopnost stanovanj in višjo turistično aktivnost v stanovanjskih enotah od slovenskega povprečja.

V skladu z lani sprejetim Zakonom o gostinstvu se lahko oddajanje stanovanj v kratkotrajni najem v posameznem stanovanju v teh občinah v prihodnjih dveh letih opravlja največ 60 dni v koledarskem letu. Izjema pa bo veljala za tiste občine, ki bodo z lokalnim splošnim aktom, ki mora biti sprejet do 31. oktobra letos, določile drugačen časovni obseg oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem, in sicer ga lahko omejijo na med 30 in 270 dni v letu.

Občine, ki niso na seznamu, lahko za določeno ali celotno območje določijo dovoljen časovni obseg oddajanja stanovanja v kratkotrajni najem v posameznem stanovanju v trajanju najmanj 60 dni v letu.