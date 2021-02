Omejitve pri vstopu v Slovenijo ostajajo, nekoliko spremenjen rdeči seznam držav

Brez obvezne karantene lahko v Slovenijo vstopijo tudi tisti, ki so preboleli covid-19 ali so bili cepljeni. To lahko dokazujejo s potrdilom zdravnika ali pa tudi s potrdilom o pozitivnem hitrem ali PCR-testu, ki je starejši od 21 dni, a hkrati ni star več kot šest mesecev.

Spremembe na rdečem seznamu držav članic EU

Na rdečem seznamu držav članic EU oziroma schengenskega območja so spremembe pri administrativnih enotah Francije, Grčije in Italije, pri tretjih državah pa sta na rdeči seznam dodani Antigva in Barbuda.

Na rdečem seznamu so celotna Francija in vsa njena čezmorska ozemlja, razen Francoske Gvajane, Martiniqua in Reuniona. Na rdečem seznamu je tudi celotna Italija, razen doline Aoste in Sardinije, v Grčiji pa so na rdečem seznamu administrativne enote Atika, Osrednja Grčija in Zahodna Grčija.

Na seznamu epidemiološko slabših držav članic EU ali schengenskega območja, to je držav z višjo 14-dnevno incidenco primerov okužbe z virusom SARS-CoV-2 na 100.000 prebivalcev kot v Sloveniji, ostaja Češka, dodana je Estonija, po novem pa ni več Španije in Portugalske.