Ali bo Obala lahko preživela poletje brez omejitev vode? Kljub naporom vojske, gasilcev in po novem tudi zasebnih prevoznikov, ki 24 ur na dan, sedem dni v tednu vozijo vodo iz Unca v vodarno Rižanskega vodovoda, so te še vedno verjetne. Zadnje padavine niso bistveno izboljšale slike, se pa ukrepi za varčevanje poznajo. A če obilnejšega dežja ne bo, morda niti to ne bo dovolj.