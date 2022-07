Omejitve za varčevanje z energijo: ali lahko 'toplo vodo zapre' tudi Slovenija?

Zmanjševanja stroškov in varčevanja z energijo se vlada loteva z določanjem najnižje temperature poleti in najvišje pozimi. V pisarnah javnih uslužbencev se bodo klimatske naprave ustavile, ko bo v zraku 25 stopinj Celzija. In kaj o novih pravilih pravi zakonodaja? Prof. dr. Miha Šepec s Pravne fakultete Univerze v Mariboru pojasnjuje, da to zaenkrat še niso take omejitve, da bi nekdo bil, kako bi rekli, da bi bilo njegovo življenje ogroženo ali pa njegovo zdravje ali kaj podobnega: "To so bolj ali manj neke nevšečnosti, ki so seveda odraz energetskih razmer. Tako da v tej fazi zaenkrat še ne moremo govoriti o neki neustavnosti."