"Omejitveni ukrepi za kampe so nesorazmerni," je izpostavil direktor kampa Šobec Uroš Ambrožič . Kot je pojasnil, lahko tudi v kampih, tako kot v hotelih, odprejo oziroma oddajo le 30 enot, kar v kampih pomeni 30 parcel. Konkretno za Šobec to pomeni, da lahko posluje le s petimi odstotki svojih kapacitet. Na drugi strani pa lahko denimo hotel s 30 sobami deluje s polno zasedenostjo.

Obstoječa omejitev se jim v kampih ne zdi smiselna že zaradi same narave kampiranja. "Gostje pridejo v kamp s svojim šotorom, prikolico ali avtodomom ter so v svojem mehurčku in se niti ne srečujejo z drugimi. Glede na to, da se kampiranje dogaja v naravi na zraku, se mi zdi, da je ukrep popolnoma nesorazmeren oziroma po vsej verjetnosti ni nihče niti razmislil o tem in nas je postavil v isti koš kot hotelirje," je prepričan Ambrožič.

Vsi trije kampi svoja vrata odprli med prvomajskimi počitnicami, takoj ko je bilo dovoljeno

Ponovnega zagona so se namreč veselili. Zaradi slabega vremena sicer veliko gostov ni bilo, zato jim omejitev na 30 enot ni povzročala večjih preglavic. Drugače pa bo v nadaljevanju, saj prihaja lepše in toplejše vreme, tudi interes ljudi za kampiranje narašča, čeprav gre zaradi negotovosti večinoma za povpraševanja oziroma za rezervacije z možnostjo odpovedi, so povedali sogovorniki.

Prvi gosti v kampih so bili zlasti pavšalisti. "Ti so bili že nestrpni in so z veseljem prišli. Glede na to, kakšna je lakota po dopustovanju, pa verjamem, da bo po izboljšanju vremena prišel velik skok v povpraševanju, potem bo omejitev na 30 enot problematična,"je dejal Mencinger. V kampih tako še naprej pozivajo odločevalce, naj jim prisluhnejo in kampe obravnavajo posebej.

Goste sicer zaenkrat od počitnikovanja odvrača tudi to, da se morajo v katerikoli nastanitvi na recepciji izkazati z enim od pogojev za bivanje, torej z negativnim testom na covid-19, potrdilom o prebolevnosti ali pa potrdilom o cepljenju. Ob takšnih omejitvah so odzivi gostov različni, je povedal Ambrožič.

"Nekateri pač razumejo, da odloki, ki jih je treba spoštovati, niso nastali na mizah ponudnikov, nekateri pa svojo jezo zlijejo na nas,"je navedel. "Po svojih najboljših močeh se trudimo, da po eni strani zadostimo vsem ukrepov oziroma odlokom in da po drugi strani gostom vseeno pričaramo neko primerno storitev in počitniško vzdušje, ki ga iščejo," je poudaril.