Omikron spodnesel enotno evropsko covidno potrdilo

Omikron je očitno spodnesel tudi enotno evropsko digitalno covidno potrdilo. Nekatere države so namreč že zaostrile pogoje za vstop, druge bodo to še naredile. Slovenskih smučarjev, ki so bili polno cepljeni pred več kot devetimi meseci, tako niso spustili na italijanska smučišča, na avstrijski meji pa imajo težave tisti, ki so bili cepljeni s cepivom Janssen, ki ga severni sosedje z današnjim dnem ne priznavajo več za polno cepljenje. In če pri nas velja, da polno cepljeni prebolevniki ne potrebujejo poživitvenega odmerka, morajo v Avstriji po poživitveni odmerek tudi tisti, ki so bolezen preboleli.

"Zadeva je taka, da imamo centralno digitalno potrdilo evropsko, ki pa žal ni uspelo doseči tistega, kar smo si želeli, se pravi, da bo eno in da bo veljalo povsod enako. Zdaj se države po svoje odločajo in glede na svojo epidemiološko situacijo spreminjajo pravila. Zdaj edino, kar vam lahko rečemo kot inštitut, da morate spremljati vse podatke od države, v katero greste," pojasnjuje Milan Krek, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kakšna so trenutna pravila glede potrdil o cepljenju? S 1. februarjem bo tudi pri nas polno cepljenim prenehalo veljati potrdilo, starejše od 270 dni. Veljavnost je možno podaljšati s poživitvenim odmerkom, vendar se je treba cepiti pravočasno, še v času veljavnosti potrdila. Novost bo sicer veljala le za polnoletne. icon-expand Covidno digitalno potrdilo FOTO: Bobo Potrdilo o prebolevnosti bo še naprej veljalo šest mesecev, pristojni pa ne izključujejo, da se bodo morali tudi prebolevniki cepiti s poživitveno dozo. To že velja v Avstriji, kjer prebolevnost sama po sebi ne odpira več vrat javnega življenja. Vsi prebolevniki, necepljeni ali delno cepljeni morajo opraviti PCR-test, potrdilo o cepljenju velja le tistim, ki so cepljeni trikrat. PREBERI ŠE Bodo države EU prikimale devetmesečni veljavnosti covidnega potrdila? Za vstop v Italijo je ne glede na cepilni status treba opraviti hitri antigenski ali PCR-test, ki velja 48 ur. Na Hrvaško lahko vstopijo polno cepljeni, testirani s PCR ali hitrim antigenskim testom in tisti, ki so bolezen preboleli pred največ pol leta. Madžarska kot ena redkih držav Unije ostaja odprta brez omejitev.