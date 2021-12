Glede na učinkovitost in varnost poživitvenih odmerkov je tudi, po mnenju Evropske agencije za zdravila, te možno, zaradi omikrona pa tudi priporočljivo, dobiti čim prej. "Skratka na vsak način bi pozvala vse tiste, ki so bili že dvakrat cepljeni, da se čim prej, torej po dveh mesecih pri vektorskih cepivih in treh mesecih po mRNA cepivih, odločijo za tretji odmerek," poziva Bojana Beović.

Če je bilo pri delta različici morda še priporočljivo počakati pol leta po drugem odmerku, je omikron premešal karte, tudi za prebolevnike. Tisti, ki so bili cepljeni in so covid preboleli, so imeli prej tako rekoč tri odmerke zaščite, zdaj je drugače. "Zadnji britanski podatki kažejo na to, da je prebolevnost proti različici omikron bistveno manj zaščitna, kot je bila proti prejšnjim," še dodaja Beovićeva. Zato vsem, ki so covid preboleli in se nato še cepili, zdaj svetuje poživitveni odmerek. Kot pojasnjuje Boevićeva, lahko že po treh mesecih po bazičnem cepljenju.

Prebolevnost je veliko manj zaščitna proti omikron različici

Tudi pri tistih, ki so bili že cepljeni, pa so potem kasneje covid preboleli, se pojavlja dvom. "Tudi tukaj je vprašanje, ker je ta prebolevnost toliko manj zaščitna proti različici omikron. Na vsak način se vedno bolj nagibamo k temu, da bi bilo pametno imeti poživitvene odmerke pri vseh, taka so recimo tudi določila v Avstriji in še v nekaterih državah," še razlaga Beovićeva.