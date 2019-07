Omilitev varčevalnih ukrepov: prhe na obalnih kopališčih bodo spet delovale

Pred štirinajstimi dnevi so občine Piran, Izola, Koper in Ankaran sprejele skupne varčevalne ukrepe za zmanjšanje porabe pitne vode. Želeli so se izogniti občasnim prekinitvam dobave vode zaradimorebitnega onesnaženja vodnega vira zaradi nesreče vlaka, ki se je zgodila v Hrastovljah. Med varčevalnimi ukrepi je bila med drugim prekinjena dobava vode v občinskih pitnikih, prav tako pa se na mestnih kopališčih ni dalo oprhati. Prav tako so ukrepi predvideli omejitev zalivanja zelenic in drugih površin, in sicer od enkrat do največ dvakrat na teden. Hkrati so ukrepi vključevali tudi opustitev pranja cest, ulic, dvorišč in avtomobilov, torej aktivnosti, pri katerih se porabi veliko vode, je razvidno s spletne strani Rižanskega vodovoda.

Kljub sprejetim ukrepom, so v eni od koprskih avtopralnic prali avtomobil znamke Volkswagen Jetta, ki je v lasti občinske uprave, kar dokazujejo fotografije, ki smo jih prejeli v uredništvo. Na Mestni občini Koper so za Siolpojasnili, da so od dneva, ko so uvedli varčevalne ukrepe, omejili tudi pranje službenih avtomobilov. "V tem obdobju smo opravili le štiri pranja vozil, s katerimi se vodstvo in zaposleni udeležujejo javnih dogodkov oziroma s katerimi prevažamo svoje goste," so zapisali, in dodali, da so Jetto oprali zaradi umazanije na steklih in zmanjšane vidljivosti iz protokolarnega vozila.