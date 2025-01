Omrežnina hladen tuš za lastnike sončnih elektrarn: zvišanje za kar 850 odstotkov

Marsikoga je omrežnina spravila v slabo voljo, še posebej presenečeni in razočarani ob prejemu položnice za elektriko pa so lastniki sončnih elektrarn, toplotnih črpalk in električnih avtomobilov. Mnogi so, kot pripoveduje sogovornik v prispevku, zaupali obljubam iz promocijskega gradiva, ki je spodbujalo prehod na obnovljive vire energije, podprte z državnimi subvencijami. A zdaj so jih šokirale precej višje položnice, kot so jih bili vajeni. Povišanje električne omrežnine pri nekaterih dosega kar 850 odstotkov.