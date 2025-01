Omrežnine jezijo gospodarstvenike: Nekateri preklopili na agregate

Višje cene omrežnine še posebej jezijo gospodarstvenike. Pravijo, da sami ne morejo ugašati in prižigati proizvodnje glede na cene elektrike. Številni so v upanju na nižje cene pred leti tudi nabavili sončne elektrarne, zdaj pa se zdi, kot da so s to potezo potegnili najkrajšo. Nekateri so se zaradi tako visokih cen celo odločili, da preklopijo na agregate.