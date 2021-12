Omrežnine za odjemalce električne energije v letu 2022 višje za 14 odstotkov

Tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem se bodo v prihodnjem letu v primerjavi z 2021 zvišale za 14,16 odstotka. Tarifne postavke omrežnine za prenosni sistem ostajajo enake kot letos.

Agencija za energijo je izračunala, kakšen vpliv bodo imele navedene spremembe tarifnih postavk na končno ceno oskrbe z električno energijo. Značilni gospodinjski odjemalec z letno porabo 3500 kWh bo imel glede na 2021 v letu 2022 za 1,88 evra višji mesečni strošek oziroma 22,52 evra višji letni strošek.

Industrijski odjemalec z letno porabo 50 MWh bo imel v prihodnjem letu višji mesečni strošek za 39,07 evra (na leto 468,85 evra), industrijski odjemalec z letno porabo 2 GWh za 283,92 evra (na leto 3407,05 evra), strošek industrijskega odjemalca z letno porabo 24 GWh pa bo na mesečni ravni višji za 2782,14 evra (33.385,64 na leto).

Kot so zapisali v obrazložitvi, je zvišanje tarifnih postavk omrežnine predvsem rezultat padca porabe električne energije v letih 2020 in 2021 glede na načrtovano porabo. Gre za posledico krčenja gospodarske dejavnosti zaradi pandemije covida-19. V prihodnjem letu pričakujejo rast porabe električne energije, ki pa po njihovih ocenah še ne bo presegla porabe pred pandemijo.

"Znižanje porabe električne energije v obdobju 2020-2021 je vplivalo na višje primanjkljaje omrežnine v tem obdobju, ki so se skladno z metodologijo reguliranja vključili v regulativni okvir za leto 2022 in povzročili potrebo po dodatnem viru za pokrivanje upravičenih stroškov v letu 2022," so še dodali.