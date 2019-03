Onesnažen zrak dokazano pospešuje staranje

Na staranje vpliva več faktorjev. Od notranjih genskih do zunanjih okoljskih. Čeprav procesa staranja še vedno ne razumemo čisto, pa je nesporno dejstvo, da je predčasno staranje v glavnem posledica zunanjih vplivov, le majhen odstotek pa notranjih intrintičnih faktorjev, kot je na primer genska predispozicija. Zaščita kože pred vplivom zunanjih dejavnikov je tako glavna naloga in tudi glavni trend, ki se je razvil tudi v kozmetični industriji, da bi upočasnili staranje kože.

Kaj je tisto v zraku, kar nas predčasno stara?

Svinec iz tovarn, dušikov oksid iz izpušnih plinov avtomobilov, drobni delci iz pepela, ozon, ogljikov monoksid iz cigaretnega dima, žvepleni oksid iz industrijskih obratov so tisti, ki jih najpogosteje naštevajo znanstevniki, ko govorijo o vplivu na staranje. Ti drobni delci so stalen vir stresa za kožo in seveda tudi druge dele telesa. V telesu sprožijo procese, ki pospešujejo starnje, podobne, kot jih sproži tudi pretirana izpostavljenost UV svetlobi.

Ti mikro delci, ki nas predčasno starajo, s prostim očesom običajno niso vidni. Lahko jih kdaj začutimo, sploh pozimi v megli, ko je njihova koncentracija v zraku večja. Običajno je teh trenutkih tudi naša koža po celem dnevu precej umazana, rada se masti in se čuti zadebeljena. Kar je logična rakcija na „napad“ od zunaj, pred katerim se ščiti.

Kako pa se narava ščiti pred polucijo?

Narava je razvila številne organizme, ki lahko preživijo v ekstremnih pogojih. Imenujejo se ekstremoliti. To so naravne spojine iz ekstremofilov, ki celice ščitijo pred stresom iz okolja.

Kaj so ekstremofili iz katerih se pridobivajo spojine, ki ščitijo našo kožo?

Ekstremofil je mikro organizem, ki uspeva v fizikalnih in geokemičnih razmerah, v katerih druga bitja ne bi preživela. Razdelimo jih v več skupin, odvisno od tega v kakšnem ekstremnem okolju lahko preživijo: Termofili preživijo v visokih temperaturah, Psihrofili v nizkih temperaturah, Acidofili preživijo v kislih pogojih, alkalofili v alkalnih pogojih, halofili v okoljih, kjer so visoke koncentracije soli. Na primer, najdemo jih v morjih, kjer uspeva alga chlorella in jo ščitijo pred večjimi koncentracijami soli.

Prav na osnovi teh mikroorganizmov so znanstveniki našli novo spojino ki ekstremofilom omogoča preživetje – ektremofil. Te molekule ščitijo ektremofile (organizme, ki živijo v teh ekstremnih pogojih) pred poškodbami, ki jih povroča popolna izsušitev, ekstremno UV sevanje, osmotski stres in toplotna nihanja.