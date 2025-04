Zaradi onesnažene vode v središču Ljubljane zbolelo vsaj 36 ljudi

"Če pa gre za hujšo klinično sliko, se pravi, da recimo gre za takšno izgubo telesnih tekočin, da je ne moremo sproti nadomeščati, je treba poiskati zdravniško pomoč, se pravi zdaj v času praznikov, če izbranega zdravnika ni na voljo, se poišče pomoč v zdravstveni službi oziroma urgentni zdravstveni službi," je dejala Grilc. To zlasti velja za osebe, ki so bolj dovzetne oziroma bolj občutljive za prebavne težave, to so mali otroci, kronični bolniki in starejši.

Kot je Grilčeva dejala na novinarski konferenci, so že dobili izvid analize prvega odvzetega blata, iz katerega izhaja sum na okužbo z norovirusi, kaže tudi na prisotnost sapovirusa in bakterije E. coli.

Na številke, ki so jih v četrtek odprli za prijavo težav, je do danes poklicalo več kot 70 ljudi. Odprte so tri linije, je danes povedala epidemiologinja Eva Grilc .

V sredo prejeli obvestilo

Epidemiološka služba na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) je v sredo prejela obvestilo vodje Službe za zdravstveno-higienski nadzor v podjetju JP VOKA SNAGA, da so iz družbe Mercator dan prej prejeli prve informacije o zdravstvenih težavah zaposlenih v poslovnem objektu Maximarket, so sporočili iz Nijz.

V torek so nato v poslovnem objektu odvzeli vzorec vode. Rezultati mikrobiološkega preskušanja pitne vode, ki so bili znani naslednji dan, so potrdili fekalno onesnaženost vode.

Težave s pitno vodo so bile potrjene le v interni vodovodni napeljavi poslovnega objekta Maximarket (Trg republike 1, Ljubljana), kjer je bil izdan interni ukrep prepovedi uporabe pitne vode za prehrambne namene.

Epidemiološka služba Nijz spremlja dogajanje. Osebam, ki so v času od 12. aprila naprej imele prebavne težave in so v tem času kupile ali uživale hrano iz prehrambnih obratov v Maximarketu, svetujejo, da za nadaljnja navodila pokličejo NIJZ na telefonsko številko 01/586 39 31 v terminih, ki so jih objavili na spletni strani.

Iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so sporočili stanje v obratih, ki so priključeni na vodovodni sistem poslovnega objekta Maximarket:

živilska trgovina Maximarket: poteka prodaja predpakiranih živil, svežega sadja in zelenjave, vsi ostali tako imenovani odprti oddelki ne poslujejo;

Maxi Brunch Cafe (Nep projekt d.o.o.): ne posluje;

Moji štruklji Maxi (Peter Vogelnik s.p.): ne posluje;

Čokoladni atelje Dobnik d.o.o.: poteka le prodaja predpakiranih živil.

Obrata, ki poslujeta, sta si zagotovila alternativen vir zdravstveno ustrezne pitne vode, ki omogoča obratovanje v omejenem obsegu. Obrati bodo poslovali v navedenem obsegu do normalne vzpostavitve preskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo, so še dodali.

Ob tem so poudarili, da se zdravstveno neustrezna pitna voda nahaja zgolj v naštetih obratih, vsi ostali so priključeni na drug vodni vir in lahko zaenkrat poslujejo brez kakršnihkoli omejitev.

Kot smo že poročali včeraj, je zaradi onesnažene vode obležalo več poslancev. V največji poslanski skupini Gibanje Svoboda so za STA potrdili, da je zaradi slabosti več poslancev odsotnih. Po poročanju N1 so zboleli tudi poslanci iz SD in nepovezani poslanci ter več zaposlenih v NLB in ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.