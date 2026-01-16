Naslovnica
Slovenija

Onesnaženje Krke v Žužemberku

Žužemberk , 16. 01. 2026 19.37

Avtor:
A.K.
Onesnaženje v Žužemberku

Bralec nam je sporočil, da je reka Krka na območju Žužemberka močno onesnažena. Na kraju so intervenirali policisti in gasilci, ki so zajezili izliv manjše količine snovi, ki je iztekla iz jaška za meteorne vode. Policija nadaljuje s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin.

Nekaj po 15. uri so bili novomeški policisti obveščeni, da naj bi v reki Krki na območju Žužemberka občan opazil oljni madež. O tem so bili obveščeni tudi gasilci, ki so interevenirali in zajezili izliv manjše količine snovi, ki je iztekla iz jaška za meteorne vode.

Policisti in kriminalisti so opravili ogled, zavarovali so vzorce vode in jih bodo v nadaljevanju posredovali v analizo. Nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin. O ugotovitvah bodo sezanili pristojno tožilstvo.

žužemberk krka onesnaženje

