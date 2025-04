Onesnaženje v Maxiju: še vedno ni jasno, kje je težava

Kljub temu, da so v soboto začeli z dezinfekcijo vodovodne napeljave celotnega sistema, analize namreč še vedno kažejo na fekalno onesnaženje. Zato: " Živilski obrati, ki tam poslujejo, so trije zaprti, v enem obratu pa poteka dejavnost v omejen obsegu, in sicer izključno prodaja predpakiranih živil ," pojasni vodja Sektorja za nadzor hrane na Ministrstvu za kmetijstvo Nadja Škrk .

A kot kaže, bi vrata morali zapreti že prej – da so pijačo stregli tudi, ko je bilo jasno, da je voda onesnažena, so opazovali tudi iz parlamenta, pripoveduje poslanka Levice Nataša Sukič. "Oni so še kar delali in sem jih poskušala priklicati in niso dvigali telefona."

Medtem ko za okužbami nekateri poslanci še vedno bolehajo. "Naš vodja poslanske skupine je kar hudo zbolel in je imel do danes pravzaprav težave dosti hujše, kot sem jih imela sama. Vem tudi za mojo prijateljico, ki je kupila dva kozarca vode v slaščičarni tam čez in je po petih dneh bruhanja morala iti na urgenco," pravi Sukičeva.