Onesnaženje v Moravški dolini: nova analiza, iste ugotovitve

Moravški županMilan Balažicje danes sprejel svojega svetovalca za okolje Antona Komata, ki mu je predal najnovejšo analizo prisotnosti težkih kovin v Moravški dolini. V bližnji prihodnosti bosta analizo predstavila javnosti, so sporočili z občine, saj naj bi slednja še enkrat dokazala dvoje; prvič, da je podjetje Termit skrajno neodgovorno v Moravški dolini zakopavalo strupene odpadke, ki se še naprej v nevarnih količinah izcejajo po dolini (predvsem po porečju Drtijščice in v Gradiškem jezeru), in drugič, da ekstremno presežene vrednosti težkih kovin neposredno in negativno vplivajo na zdravje moravških ljudi. Ob naraslih vodah pa se strupene snovi prelivajo tudi v porečje Kamniške Bistrice in Save.