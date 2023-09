Onesnaženje v stari strugi Badaševice. Je rdeča snov vino?

Na onesnaženje so opozorili v naravnem rezervatu Škocjanski zatok, kjer so o dogodku obvestili pristojne organe. Glede na to, da je snov po odtočnih jaških iztekala v reko le nekaj deset metrov od podjetja Vinakoper, menijo, da je za izliv krivo podjetje. Podobni primeri naj bi se dogajali tudi že v preteklih letih v času trgatve.

Po pisanju Dela so na kraj izpusta prihiteli gasilci, delavci Drave Ptuj, ki na koprskem območju ureja vodotoke, in predstavniki komunalnega podjetja Marjetica, ki so vzeli vzorce. O dogodku sta bila obveščena tudi okoljska inšpekcija in Policijska uprava Koper. Tam so danes za STA povedali, da vzrok izpusta še ni znan in da je preiskava v teku. Najprej je treba ugotoviti, za katero snov gre in ali je nevarna, nato se bo ugotavljalo, ali je prišlo do kršitve zakona, so povedali.

V družbi Vinakoper so za nas pojasnili, da so, ker bi zadeva lahko bila povezana z njihovo vinsko kletjo, nemudoma stopili v kontakt s pristojnimi organi. "V tem trenutku nimamo nikakršnih dokazov o tem, da gre za vino iz naše kleti, vsekakor pa si želimo, da bi zadevo pristojne službe čim prej raziskale. Naša klet bo skozi celoten postopek ugotavljanja ažurno sodelovala z vsemi institucijami in organi ter zagotavljala vsepotrebno, da se ugotovi vzrok obarvanja vode," so pojasnili v podjetju.

Prav tako pojasnjujejo, da so samo v lanskem letu v prenovo sistema meteornih vod vložili več kot 40 tisoč evrov. "Skrb za okolje in trajnostni način delovanja sta namreč ena od naših temeljnih zavez in naredili bomo vse, kar je v naši moči, da se ugotovi vzrok včerajšnjega dogodka ter sanirajo morebitne posledice za okolje."