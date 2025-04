Onesnaženje vode: število obolelih preseglo 500

Epidemiološka služba NIJZ je do sedaj obravnavala 543 oseb, ki so imeli težave zaradi fekalnega onesnaženja interne vodovodne napeljave v objektu Maximarketa. Samo danes so opravili epidemiološko preiskavo pri 44 osebah, najpogostejši simptomi so driska, bruhanje in tudi vročina, so sporočili.