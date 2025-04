Onesnaženje vode v Logatcu: kriva avtopralnica?

Zagotovili so še, da bodo tudi v prihodnje storili vse, da zaščitijo zdravje občanov. Za objavo informacije o izvoru onesnaženja pitne vode na spletni strani pa so se odločili zaradi "velikega zanimanja" uporabnikov, so pojasnili. Informacijo so objavili v torek.

Kot je še zapisano na spletni strani Komunalnega podjetja Logatec, je komunalno podjetje glede varnosti pitne vode na izpostavljenem območju v petek vgradilo nov nadomestni protipovratni ventil na internem vodu avtopralnice. Poleg tega je bila ob nastanku nesreče vgrajena še dodatna varnostna komponenta oz. dodatni protipovratni ventil za merilnim mestom avtopralnice, s čimer so po navedbah komunalnega podjetja "zagotovili dvojno varovanje in zmanjšali tveganje za okolje".

Medtem komunalno podjetje po priporočilu Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) do nadaljnjega še vedno dnevno testira vodo, pa je dodatno pojasnil direktor Komunalnega podjetja Logatec Boštjan Kreft.

Zaradi zaznanega kemičnega onesnaženja pitne vode je v delu Logatca od 28. marca do 3. aprila veljala prepoved uporabe vode iz vodovodnega sistema. Prepovedana je bila uporaba vode za pitje, pripravo hrane in osebno higieno, vključno s pranjem perila. Vodo so lahko prizadeti uporabniki uporabljali izključno za sanitarne namene.

Prepoved je veljala za okoli 600 od skupno okoli 17.000 uporabnikov vodovodnega sistema, s katerim upravlja Komunalno podjetje Logatec. Med prizadetimi je bil tudi Dom starejših Logatec.

V vodi so med drugim odkrili anionske detergente, benzotriazole in kisline. Gre za strupene snovi, ki ne bi smele biti prisotne v pitni vodi in ki so ob daljši izpostavljenosti in zelo visoki koncentraciji zelo nevarne za zdravje ljudi, so takrat pojasnili na NIJZ.