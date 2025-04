Onesnaženje vode: Začenja se dezinfekcija, vzorce odvzeli tudi v DZ

Klara Kopše Zorko iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, iz oddelka pitnih in kopalnih vod, je v petek pojasnila, da so odvzeli še vzorce pitne vode v državnem zboru, preliminarni rezultati bodo predvidoma znani danes dopoldne. Prav tako so vzeli dodaten vzorec na topli vodi, saj so doslej vzorčili hladno vodo. Zdravstveni inšpektorat pa je odvzel vzorce v sosednjih stavbah NLB, Cankarjevem domu, piceriji Parma in Angelinem vrtcu, je povedala Kopše Zorko.