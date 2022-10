Onesnaženje vode: 'Zaradi suma kaznivega dejanja smo podali prijavo policiji'

Zaradi prebavnih motenj je sicer v preteklih dneh pomoč v celjski bolnišnici poiskalo 47 ljudi, dva od njih so hospitalizirali. Sprva so na žalski občini domnevali, da je motnje povzročila zakalitev vodnega vira, vendar so kmalu ugotovili, da gre za tehnično napako na vodnem viru Šempeter. Kljub temu da je okvara že odpravljena, je treba vodo do preklica prekuhavati.

Prav tako so v komunalnem podjetju Žalec iz pooblaščenega laboratorija prejeli delno poročilo o mikrobiološkem preizkušanju. Vzorec so v ponedeljek odvzeli iz omrežja vrtca Šempeter. "Vzorec ocenjujemo kot zdravstveno neustrezen zaradi prisotnosti bakterij, ki so indikatorji fekalnega onesnaženja. To so bakterije Escherichia coli in enterokoki. Po pravilniku o pitni vodi teh bakterij v pitni vodi ne sme biti prisotnih (kriterij 0/100 mL)," so zapisali v obrazložitvi.

"Če je pitna voda fekalno onesnažena, kar se je izkazalo v konkretnem primeru, lahko to predstavlja nevarnost za zdravje ljudi in so možne ter verjetne

posledice na zdravje uporabnikov take vode," dodajajo.

Rezultati kontrolnega vzorčenja, ki je bilo na istem odvzemnem mestu opravljeno včeraj, naj bi bili znani jutri.